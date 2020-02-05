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Başkan Kassanov: "İkinci facia acımızı katladı"
16 dakika önce
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Van-Bahçesaray yolunda düşen çığ nedeniyle yaralanan ve hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye ile geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:53 Kaynak: İHA
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Van- Bahçesaray yolunda düşen çığ nedeniyle yaralanan ve hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye ile geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Başkan Kassanov mesajında, "Van'ın Bahçesaray ilçesinde peş peşe gerçekleşen çığ faciasında hayatını kaybeden askerlerimize, güvenlik korucularımıza ve sivil vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralılara acil şifalar dilerken Van-Bahçesaray yolunda dün bir minibüsün çığ altında kalması sebebiyle vefat eden 5 vatandaşımızın acısı henüz yüreğimize düşmüşken, bugün gelen ikinci facia acımızı katladı" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
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