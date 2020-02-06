Başkan Kassanov: "İkinci facia acımızı katladı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Kassanov: 'İkinci facia acımızı katladı' - Son Dakika

Başkan Kassanov: "İkinci facia acımızı katladı"

6 saat önce

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Van-Bahçesaray yolunda düşen çığ nedeniyle yaralanan ve hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye ile geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Başkan Kassanov:

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Van- Bahçesaray yolunda düşen çığ nedeniyle yaralanan ve hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye ile geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Başkan Kassanov mesajında, "Van'ın Bahçesaray ilçesinde peş peşe gerçekleşen çığ faciasında hayatını kaybeden askerlerimize, güvenlik korucularımıza ve sivil vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralılara acil şifalar dilerken Van-Bahçesaray yolunda dün bir minibüsün çığ altında kalması sebebiyle vefat eden 5 vatandaşımızın acısı henüz yüreğimize düşmüşken, bugün gelen ikinci facia acımızı katladı" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Ahıska Türkleri, Bahçesaray, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Van'da çığ faciasının meydana geldiği bölge uyarıların ardından boşaltıldı
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den çığ açıklaması Son dakika: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın yolcuları böyle tahliye edildi Bakan Soylu: Çığ felaketinde ölü sayısı 33, arama çalışmalarına yarın devam edilecek

Son Dakika Haberleri
00:42 Survivor 2020'ye sürpriz isim! Tuğba Melis Türk de kadroya dahil oldu
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 06:28:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Kassanov: "İkinci facia acımızı katladı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]