Başkan Kassanov, Kazakistan'da milletvekili adayı oldu - Son Dakika

Başkan Kassanov, Kazakistan'da milletvekili adayı oldu

10.01.2021 01:08
Başkan Kassanov, Kazakistan'da milletvekili adayı oldu, System.String[]

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Kazakistan'da gerçekleştirilecek olan genel seçimlerde Almatı Bölgesi'nden milletvekili adayı olduğunu açıkladı.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Kazakistan'da gerçekleştirilecek olan genel seçimlerde Almatı Bölgesi'nden milletvekili adayı olduğunu açıkladı.

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, 762 bin üyesiyle Kazakistan'ın en büyük siyasi partisi durumunda olan Nur Otan Partisi'nden milletvekili adayı oldu.

Konuyla ilgili DATÜB'den yapılan açıklamada, "Her zaman insanlara yardım elini uzatan, milletimiz için tüm maddi manevi imkanlarını kullanan Ahıska ve Türk Dünyası sevdalısı, dava ve hayırsever iş insanı Genel Başkanımız Ziyatdin Kassanov'a, Ahıskalı Türk milletimiz adına çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Başkan Kassanov, Kazakistan'da milletvekili adayı oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Kassanov, Kazakistan'da milletvekili adayı oldu - Son Dakika


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