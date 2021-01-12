Başkan Kassanov, Kazakistan'da milletvekili seçildi - Son Dakika

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Kazakistan'ın Nur Otan partisinden girdiği seçimlerde Almatı bölgesinde yüzde 71 oy alarak milletvekili seçildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar,, "Genel Başkanımız Kassanov'un milletvekilliği, kardeş Kazakistan'a, milletimize ve tüm Türk Dünyası için hayırlı uğurlu olsun. Bu seçim sonuçlarının, Kazakistan'ın siyasi ve ekonomik yönden daha da gelişmesi, ülkenin refahı ve güçlü ilişkilerin devamı için yeni başlangıçlara vesile olmasını diliyoruz. Genel Başkanımızın milletvekili seçilmesi biz Ahıskalı Türkleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. DATÜB Ailesi olarak, kendisini yürekten tebrik ediyor, çıkmış olduğu bu yolda her zaman yanında olduğumuzu bildiriyoruz." dedi.

Merkezi İstanbul'da bulunan ve 9 ülkede yaşayan Ahıskalı Türkleri bir araya getiren Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'un seçim başarısı tüm Türk Dünyası tarafından da yakından takip edildi. - İSTANBUL