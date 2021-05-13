Başkan Kassanov'un acı günü - Son Dakika

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'un annesi Kassanova Maytavan Muratkızı yaşamını yitirdi.

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar Başkan Kassanov'un vefat eden annesi Muratkızı için taziye mesajı yayımladı.

Mesaj şu ifadelere yer verildi: "DATÜB Genel Başkanımız Ziyatdin Kassanov'un muhterem annesi Kassanova Maytavan Muratkızı'nın ebediyete intikal ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. DATÜB ailesi adına, Kassanov ailesinin acılarını en içten paylaştığımızı ifade ederken, merhumeye yüce Allah'tan rahmet, Genel Başkanımıza ve kederli ailesine ise baş sağlığı dileriz. Yüce Allah geride kalanlara nice sağlıklı ve uzun ömürler versin. Mekanı cennet olsun."

Kazakistan'da yaşamını yitiren Kassanova Maytavan Muratkızı'nın 1944 yılında Ahıska Sürgününü yaşayan canlı şahitlerden biri olarak 'Cefakar anne' olarak anıldığı bildirildi. - BARTIN