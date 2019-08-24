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Başkan Kavaklıgil, çocukları sevindirdi

42 dakika önce

Mahalle gezilerine devam eden Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, park talebinde bulunan çocukları sevindirdi.

Başkan Kavaklıgil, çocukları sevindirdi, System.String[]

Mahalle gezilerine devam eden Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, park talebinde bulunan çocukları sevindirdi.


Eksiklikleri giderme ve sorunları tespit etmek için inceleme gezilerine devam eden Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'in son durağı ilçenin İlyasbey Mahallesi oldu. Birim müdürleriyle birlikte mahalleyi sokak sokak gezen Başkan Kavaklıgil, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinledi. Mahalle sakinlerinin taleplerini tek not alan Başkan Kavaklıgil, problemleri tespit etmek ve yerinde inceleyerek çözüm üretmek üzere geldiklerini söyledi.


Parkta oynayan çocukların yanına da giden Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil bir süre sohbet ederek isteklerini sordu. Parkın küçük ve yetersiz olduğunu belirten çocuklar başkandan yeni park istedi. Mevcut parkın genişleteceğini ve yeni oyun parkı yaparak bütün çocukların oynayabileceği oyun alanları yapacaklarını söyleyen Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Mahalle ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, "İlyasbey Mahalle sakinlerimizle birlikte istişarelerimizi sürdürürken geleceğimizin teminatı gençlerimiz için daha modern ve daha yaşanabilir bir kent inşa edeceğimize dair söz verdik" diye konuştu. - KASTAMONU

Volkan Kavaklıgil, Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 05:44 Kaynak: İHA
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