Son Dakika Haberleri: Başkan Kavakligil'den polis ve jandarmaya ziyaret
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Başkan Kavakligil'den polis ve jandarmaya ziyaret

6 saat önce

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, polis ve jandarmaya ziyaretlerde bulundu.

Başkan Kavakligil'den polis ve jandarmaya ziyaret, System.String[]

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, polis ve jandarmaya ziyaretlerde bulundu.


Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, geçtiğimiz hafta Tosya İlçe Emniyet Müdürü olarak görevine başlayan Selahattin Batman'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Emniyet Müdürü Selahattin Batman, Başkan Kavaklıgil'le bir süre sohbet etti. Başkan Kavaklıgil, İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman'a yeni görevinde başarılar dileyerek Emniyet Müdürlüğünden ayrıldı.


Başkan Kavaklıgil daha sonra İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. Mehmet Akgül'ü makamında ziyaret eden Başkan Kavaklıgil bir süre sohbet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ütğm. Akgül teşekkür etti. Fotoğraf çekimi ile sona eren ziyaretlerde Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'e; Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola, İl Genel Meclisi Üyesi Cihan Çetin, Belediye Meclis Üyeleri Hasan Atıcı ve Tekin Süzük eşlik etti. - KASTAMONU

Volkan Kavaklıgil, Batman, Tosya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:36 Kaynak: İHA
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