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Başkan Kavaklıgil, ilk maçına çıktı

6 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde amatör takımla sözleşme imzalayan Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilk resmi maçına çıktı.

Başkan Kavaklıgil, ilk maçına çıktı, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde amatör takımla sözleşme imzalayan Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilk resmi maçına çıktı.


Geçtiğimiz günlerde başkanlık makamında yapılan imza töreni ile Tosyaspor ile sözleşme imzalayan Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Kastamonu 1. Amatör Kümede mücadele eden Tosyaspor ile ligin 4. haftasında forma giydi.


Tosyaspor, sahasında ağırladığı Seydiler Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Saha kenarında ısınma hareketleri yapan Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ise, karşılaşmanın 79. dakikasında 37 numaralı formasıyla maça girdi. Kaptan Sinan Kaymak'ın oyundan çıkması ile takım kaptanı olarak oyuna devam eden Başkan Kavaklıgil, seyircinin tezahüratları arasında yüksek performans sergiledi.


Maçın hakeminin bitiş düdüğünü çalmasının ardından sahadan galibiyetle ayrılan Tosyaspor'un kaptanı Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, "Bugün ilk resmi maçımıza çıkmış bulunduk Belediye Başkanı olarak. Tosyaspor ve Seydilerspor Kulübüyle bir müsabaka gerçekleştirdik. 3-1 galip ayrıldık buradan çok mutlu bir şekilde ayrılıyoruz. Tabii burada belediye başkanı olarak futbol oynamamızda ki en büyük etkenlerden en büyük sebeplerden birisi Türk gençliğinin sağlıklı yetiştirilmesi ve Türk gençliğini spora özendirme. Spor yapmak güzel ahlaklı yetişme noktasında bir teşvik anlamında bu programı bu organizasyonu gerçekleştirdik. Rabbim inşallah Türk gençliğini zararlı alışkanlıklardan, kötü alışkanlıklardan ve ahlaklı bir şekilde yetişmesini sporla sağlayacağı kanaatindeyiz ve bu noktada Tosya gençliğine, Tosya Belediye Başkanlığı olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. Rabbim nasip ederse kötü alışkanlıklardan zararlı alışkanlıklardan gençliğimizi kurtaracağız inşallah. Bu bir başlangıç olsun Tosya'ya" diye konuştu. - KASTAMONU

Volkan Kavaklıgil, Kastamonu, Tosya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 09:26 Kaynak: İHA
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