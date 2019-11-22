Başkan Kavaklıgil öğretmenleri ağırladı
6 saat önce
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde görev yapan öğretmenler Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'i makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:15 Kaynak: İHA
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde görev yapan öğretmenler Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'i makamında ziyaret etti.
24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Demirci, beraberinde milli eğitim şube müdürleri ve öğretmenler ile birlikte Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'e nezaket ziyaretinde bulundu.
Teşekkürlerini sunan Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı.
Ziyaret fotoğraf çekimi ile sona erdi. - KASTAMONU
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