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Başkan Kavaklıgil öğretmenleri ağırladı

6 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde görev yapan öğretmenler Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'i makamında ziyaret etti.

Başkan Kavaklıgil öğretmenleri ağırladı, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde görev yapan öğretmenler Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'i makamında ziyaret etti.


24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Demirci, beraberinde milli eğitim şube müdürleri ve öğretmenler ile birlikte Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'e nezaket ziyaretinde bulundu.


Teşekkürlerini sunan Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı.


Ziyaret fotoğraf çekimi ile sona erdi. - KASTAMONU

Volkan Kavaklıgil, Kastamonu, Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:15 Kaynak: İHA
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