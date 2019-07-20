Son Dakika Haberleri: Başkan Kavaklıgil planlarını mahalle sakinleriyle istişare etti
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Başkan Kavaklıgil planlarını mahalle sakinleriyle istişare etti

50 dakika önce

Tosya Belediyesi'nce yapılan mahalle ziyaretleri aralıksız devam ediyor.

Başkan Kavaklıgil planlarını mahalle sakinleriyle istişare etti, System.String[]
Tosya Belediyesi'nce yapılan mahalle ziyaretleri aralıksız devam ediyor. Son olarak Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola, birim müdürleri ve mahalle muhtarı ile birlikte İbni Selim Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Başkan Kavaklıgil gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında mahalle sakinleriyle bir araya gelerek hem Tosya Belediyesi tarafından yapılan hizmetleri anlatarak yeni planlamaları istişare etti hem de kendisine yöneltilen öneri ve talepleri yerinde dinledi.

İlçenin dört bir yanına en iyi hizmeti götürmenin gayreti içerisinde olduklarını belirten BaşkanKavaklıgil, "Mahallelerimizi ziyaret ederek devam eden çalışmalarımızın yanı sıra yeni planlamalarımızı, yöre sakinlerinin ihtiyaç ve taleplerini hep birlikte değerlendiriyoruz. Hemşerilerimizin fikirlerini almak ve görüş alışverişinde bulunmak için yaptığımız bu ziyaretler son derece verimli geçiyor. Belediye olarak mahallelerimiz için planladığımız projeleri yerinde görerek, mahalle sakinlerimizle istişare ediyoruz. Allah'ın izniyle Tosya'nın tüm mahallelerinde belediye olarak elimizden geldiğince, gücümüz yettikçe önemli çalışmalara imza atacağız" diye konuştu. - KASTAMONU
Selim, Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:38 Kaynak: İHA
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