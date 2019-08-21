Son Dakika Haberleri: Başkan Kavaklıgil, Tosya'da Metal Sanayi Sitesini ziyaret etti
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Başkan Kavaklıgil, Tosya'da Metal Sanayi Sitesini ziyaret etti

25 dakika önce

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Metal Sanayi Sitesinde hurdacı esnafıyla bir araya geldi.

Başkan Kavaklıgil, Tosya'da Metal Sanayi Sitesini ziyaret etti, System.String[]

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Metal Sanayi Sitesinde hurdacı esnafıyla bir araya geldi.


Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Tosya'da Metal Sanayi Sitesinde hurdacı esnafıyla bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi. Başkan Kavaklıgil ve birim müdürleri metal sanayi sitesinde hurdacı esnafın yer aldığı bölgede inceleme yaparak esnafın taleplerini ve şikayetlerini yerinde gördü. Başkan Volkan Kavaklıgil, hurdacıların taleplerini dinleyerek, esnaflarla istişarelerde bulundu.


Ulaşılabilir bir belediyecilik anlayışı içerisinde olduklarını belirten Başkan Kavaklıgil, "Ekiplerimiz tarafından özellikle üretim sahalarının bulunduğu alanlarda ve sanayici esnafımızın iş yerlerinin olduğu bölgelerde rutin belediyecilik hizmetlerini götürmek tabi ki en önemli görevlerimiz arasında yer almaktadır. Ama yaptığımız ziyaretler esnasında da şehrimizin kalbine dokunduğumuzu, hemşehrilerimizle iç içe olup onların sıkıntılarına ortak olduğumuzu düşünüyorum. İlla bir yerdeki sorunun giderilmesi için kıymetli hemşehrilerimizin bize gelmesini beklemeden biz onların ayağına gidiyor ve çözüm odaklı çalışıyoruz" dedi. - KASTAMONU

Volkan Kavaklıgil, Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:09 Kaynak: İHA
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