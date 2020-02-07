Başkan Kavaz güven tazeledi - Son Dakika

Abdurrahman Gazi Vakfı'nda yapılan olağan genel kurulda genel başkanlığa yeniden Abdulkerim Kavaz seçildi.



37. Olağan Genel Kurul, vakfın genel merkezinde yapıldı. Genel kurulda Abdulkerim Kavaz, üyelerin büyük çoğunluğunun teveccühüyle Abdurrahman Gazi Vakfı'nın yeniden Genel Başkanı oldu.



Abdurrahman Gazi Vakfı Genel Başkanı Abdulkerim Kavaz, genel kurulda yaptığı değerlendirmede, "Şehrimizin en önemli sivil inisiyatif kuruluşlarından biri olan Abdurrahman Gazi Vakfı'nda üyelerimizin desteğiyle yeniden genel başkan seçildik. Bizlere destek olan tüm gönül dostlarına şükranlarımı sunuyorum. Vakfımızda dün olduğu gibi bugün de milli ve manevi değerlerine bağlı, irfan ve eğitim sevdalısı nice gençlerimizi vatan ve mukaddesatına gönülden bağlı nice kardeşlerimizi İslam şuuruyla yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.



Başkan Kavaz'ın yönetimi şu isimlerden oluştu: "İbrahim Ağırman, Osman Tuncay, M.Sururi Eren, Hakan Yakut, Mücahit Korkut, Özkan Özdemir ." - ERZURUM