Başkan Kavuş: "Azerbaycan'ın ve kardeş şehrimiz Şeki'nin yanındayız" - Son Dakika

Başkan Kavuş: "Azerbaycan'ın ve kardeş şehrimiz Şeki'nin yanındayız"

18.10.2020 13:09
Başkan Kavuş:

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Azerbaycan'a olan desteklerinin bir göstergesi ve nişanesi olarak belediye hizmet binasında Türk Bayrağının yanına Azerbaycan Bayrağı da astıklarını söyleyerek, "Yüreğimiz ve dualarımızla değil tüm imkanlarımızla da...

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Azerbaycan'a olan desteklerinin bir göstergesi ve nişanesi olarak belediye hizmet binasında Türk Bayrağının yanına Azerbaycan Bayrağı da astıklarını söyleyerek, "Yüreğimiz ve dualarımızla değil tüm imkanlarımızla da kardeşlerimizin yanındayız" dedi.

Başkan Mustafa Kavuş, Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu görüşlere yer verdi: "Ermenistan yıllar öncesinde olduğu gibi bugün de katliamlarını aynı vahşetle sürdürmektedir. Hocalı'da yaptığı gibi yine kadın, çocuk demeden cinayet işlemeye devam etmektedir. Azerbaycan Türkleri hukuksuz işgalin son bulması, suçluların uluslararası hukuk çerçevesinde cezalandırılmaları için yaklaşık 30 yıl sabretti. Çözümü diplomaside aramak adına insanüstü bir sabır gösterdiler. Ancak bugün sözün bittiği yerdeyiz. Kardeşlerimiz, 30 yıl önce gözyaşı içinde terk ettikleri topraklara bugün muzaffer orduları ile başları dimdik giriyor. Bu haklı mücadelelerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki güçlü Türkiye, kardeş ülke Azerbaycan'ın ve Azerbaycan halkının yanında olduğunu dünyaya ilan etmiştir. Bu desteğin verdiği güç ve moral, zaferlerin kazanılmasında belki de en büyük etki olmuştur. Çünkü Türkiye'nin ismi bile dosta güç düşmana korku verir her zaman. Cephede kaybeden Ermenistan ise sivil yerleşim alanlarını vurmaya, insanlığa karşı dünyanın gözü önünde suç işlemeye devam ediyor. Bu terör devleti, insanlık adına bir an önce mahkum edilmelidir. 30 yıl önceki katliamlarda bugünkü cinayetlerde cezasız kalmamalıdır. Meram Belediyesi olarak bizim de sonuna kadar Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında durduğumuzu tüm dünyanın bilmesini istiyorum. Meram ve Meram Belediyesi, sadece yüreğiyle ve dualarıyla değil tüm imkanlarıyla Azerbaycan'ın ve Azerbaycan'dan kardeş şehri olan Şeki halkının yanında olmaya devam edecektir. Bu desteğimizin bir göstergesi olarak astığımız Azerbaycan Bayrağı, belediye hizmet binamızda Türk Bayrağının yanında dalgalanmaya devam edecektir." - KONYA

Başkan Kavuş: Azerbaycan'ın ve kardeş şehrimiz Şeki'nin yanındayız
Başkan Kavuş: Azerbaycan'ın ve kardeş şehrimiz Şeki'nin yanındayız

Azerbaycan, Konya, Meram, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Kavuş: 'Azerbaycan'ın ve kardeş şehrimiz Şeki'nin yanındayız' - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a ait bir savaş uçağını daha düşürdü Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın Abdullah Gül'ün koruma polisinin çarptığı yaya hayatını kaybetti Urfalı Hikmet, Milyoner'den kazandığı parayla ilk olarak kardeşine tablet alacak Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı Belçika'da hastalarını maskesiz muayene eden aile hekimi 100'den fazla kişiye koronavirüs bulaştırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali
Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti         
13:17
Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip "İşletmeyi kapatın" talimatı verdi! Tepkiler üzerine özür diledi         
12:21
Ermeni askerleri işgalden kurtarılan Fuzuli'den silahlarını bırakıp kaçtı! Bakanlık görüntüleri paylaştı Ermeni askerleri işgalden kurtarılan Fuzuli'den silahlarını bırakıp kaçtı! Bakanlık görüntüleri paylaştı         
11:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak         
10:11
28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu 28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu         
09:14
Esenler'de korkunç cinayet: 19 yaşındaki kız arkadaşını vurup, intihar etti Esenler'de korkunç cinayet: 19 yaşındaki kız arkadaşını vurup, intihar etti         
02:59
Öykü Serter sosyal medyada fotoğrafını paylaştı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu Öykü Serter sosyal medyada fotoğrafını paylaştı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu         
21:15
Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek         
17:52
Ankaragücülü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı Ankaragücülü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı         
17:04
Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki "Allah" yazılı dövmesi üzerinden kendisini savundu         
15:38
İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada         
14:29
Aliyev Aliyev "Sahada cevap vereceğiz" demişti! Ermenistan birlikleri SİHA'larla bir bir böyle yok edildi         
13:48
Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü         
11:17
Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı         
11:12
Oyuncu Burak Deniz'den ilginç itiraf: Paris Hilton beni görüp Türk arkadaşına sormuş Oyuncu Burak Deniz'den ilginç itiraf: Paris Hilton beni görüp Türk arkadaşına sormuş         
10:38
Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı         
10:05
Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2020 13:23:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Kavuş: "Azerbaycan'ın ve kardeş şehrimiz Şeki'nin yanındayız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei