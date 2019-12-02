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Başkan Kavuş: "Engelleri el birliği ile aşacağız"

7 saat önce

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajına, tüm dünyada kabul gören 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, toplumsal farkındalığın artması için önemli bir fırsat olduğunun söyledi.

Başkan Kavuş:

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajına, tüm dünyada kabul gören 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, toplumsal farkındalığın artması için önemli bir fırsat olduğunun söyledi.


Engelli vatandaşların hayatın her alanında var olmalarının her kesimin en önemli görevlerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Kavuş mesajında, "Bizler, gerçek engellerin bedende değil bilinçlerde ve kalplerde olduğunu engelli insanımızdan öğrendik. Çünkü onlar, hayatın her alanında, sporda, sanatta, edebiyatta, siyasette, eğitimde, sivil toplumda, iş dünyasında tüm zorluklara rağmen, sergiledikleri mücadele ile bunu bizlere en güzel şekilde gösterdiler. Başarının inanç, sabır, azim, kararlılık meselesi olduğunu lisan-ı halleriyle anlattılar. Bu özveri ve çabalarının karşılığında bizim üzerimize düşen en önemli görev de onların ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştırmak. Bunun için Meram Belediyesi olarak birçok çalışmaya imza attık, atmaya da devam ediyoruz. Onlar için ne yaparsak yapalım engelliler hususunda milletçe daha sorumlu, bilinçli ve duyarlı davranmadığımız sürece sorunları tam olarak hiçbir zaman çözemeyeceğimizi hatırlatarak, tüm vatandaşlarımızı engelli vatandaşlarımıza yardımcı ve destek olmaya, onların sorunlarını adeta kendi sorunları bilerek üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeye çağırıyorum" dedi.


3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, dünyadaki tüm engelliler için hayırlara vesile olmasını temenni eden Başkan Kavuş, tüm engelli yakınlarına güzel bir ömür dilediğini sözlerine ekledi. - KONYA

Dünya Engelliler Günü, Mustafa Kavuş, Meram, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:36 Kaynak: İHA
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