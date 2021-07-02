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Başkan Kavuş esnaf buluşmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Başkan Kavuş esnaf buluşmalarını sürdürüyor

02.07.2021 16:14
Başkan Kavuş esnaf buluşmalarını sürdürüyor, System.String[]

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karaman Caddesinde esnafları ziyaret ederek sofralarına misafir oldu.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karaman Caddesinde esnafları ziyaret ederek sofralarına misafir oldu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilçe genelinde esnaflarla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Kavuş, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ile birlikte Karaman Caddesi'nde hizmet veren esnafları ziyaret ederek sohbet eşliğinde, talep ve önerilerini dinledi.

"Bizim Meram, hepimizin Meram'ı"

Esnafların, bölgelerdeki ihtiyaçları en iyi bilenler olduğunu kaydeden Başkan Kavuş, "Kısıtlamalardaki yeni dönemle birlikte hemşehrilerimize yaptığımız ziyaretlerimizi daha da yoğun hale getiriyoruz. Esnafımızı önemsiyoruz. Hemşehrilerimizle buluşmak üzere gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerden büyük keyif alıyoruz. Hem çalışmalarımızı anlatıyor hem de varsa isteklerini dinliyoruz. 'Daha güzel bir Meram için neler yapılabilir?' konusunu istişare ediyoruz. Bir sloganımız var 'Bizim Meram'. Evet Meram bizim, esnafımızın, işçimizin, memurumuzun, ev hanımımızın, yaşlılarımızın, çocuklarımızın, hepimizin. Meram için ne yapılması gerekiyorsa hemşehrilerimizle iletişim kurarak beraber karar veriyoruz" dedi.

Başkan kavuş esnafların kuru fasülye buluşmasına katıldı

Karaman Caddesi esnafları tarafından Cuma günlerine özel geleneksel hale getirilen Kuru Fasülye Buluşması'na da katılan Başkan Kavuş, "Ahilik kültürü, bizim esnafımızda tarihten bu yana gelen önemli bir özellik. Esnafımız kendi arasında her zaman dayanışma içerisinde olmuştur. Komşu esnafların hoş sohbet eşliğinde bir araya gelerek yediği yemeklerin tadı başkadır. Bugün sofralarına bir tabak da bizim için koyan esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Salgın süreciyle birlikte özellikle küçük esnaflarımız sıkıntılı bir süreçten geçti. İnşallah aşılama çalışmalarının da hız kazanmasıyla birlikte bu dönemi bir an önce atlatırız. Esnaf kardeşlerimize sağlıkla birlikte bereketli bol kazançlar diliyorum" şeklinde konuştu. - KONYA

Başkan Kavuş esnaf buluşmalarını sürdürüyor
Başkan Kavuş esnaf buluşmalarını sürdürüyor

Mustafa Kavuş, Hisarcık, Karaman, Meram, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Kavuş esnaf buluşmalarını sürdürüyor - Son Dakika


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