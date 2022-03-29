Başkan Kavuş, göreve geldikten sonraki üç yılını anlattı - Son Dakika

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Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, göreve geldikten sonraki dönem için "Geçen üç yılda sadece yatırımlar, hizmetler, sayılar değil, gönüller de biriktirdik." dedi.

Kavuş Tantavi Kültür Merkezi'nde düzenlediği toplantıda, son üç yıllık süreçte ortaya koydukları çalışmaları, yatırımları ve projeleri kamuoyuyla paylaştı.

"Meram'a eser, hizmet ve gönül belediyeciliği yakışır" diyerek yola çıktıklarını aktaran Kavuş, geçen üç yılda sadece sayılar değil, gönüller, güzellikler, eserler ve hizmetler biriktirdiklerini dile getirdi.

Hizmette adımlarının, geçen her sene değil, geçen her gün biraz daha büyüdüğünü vurgulayan Kavuş, geleceğin değişim ve dönüşümünü tamamlamış, modern ve konforlu Meram'ına koşar adım ilerlediklerini kaydetti.

"Hizmetler değil, gönüller de biriktiriyoruz"

Kavuş, üç yıllık hizmet sürecinde yapılan her yatırımda, destek, öngörü ve yapıcı eleştirileriyle Konya basınının da önemli payı olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu kutlu yolda sadece sayılar değil, gönüller, güzellikler, eserler ve hizmetler biriktirdiğimizi görüyoruz. Bu süreçte yapılan her bir yatırım ve proje sadece bizim için değil, Meram için de bir gurur tablosudur. Bu gurur tablosunun oluşmasında en büyük pay sahibi olan 1450 kişilik büyük Meram Belediyesi ailesine verdikleri emek, döktükleri alın teri için şükranlarımı sunuyorum. Adımlarımız her geçen gün biraz daha büyüyor. 2004'den bu yana AK Parti kadroları olarak 'Belediyecilik vizyon işidir, proje işidir, gönül işidir' diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliği ve liderliğinde ülkemizin hizmetine koştuk, koşmaya da devam ediyoruz. Belediyecilik aynı zamanda, bilgi, birikim ve dinamizmle vatan, millet ve hak sevgisini bir araya getirebilme becerisidir. Allah bizlere son nefesimize kadar bu bilinçle hizmet etmeyi nasip etsin."

Son 3 yılda Meram'ı adeta yeniden imar ettiklerine değinen Kavuş, toplam 20 milyon metrekarelik alanda 25 mahalle ve 20 bin maliki ilgilendiren 18. madde uygulamasının devam ettiğini ifade etti.

Meram'ın en büyük kentsel dönüşüm çalışması olan Şükran Mahallesi Dönüşüm Projesinin hızla devam ettiğini aktaran Kavuş yeni konut hamlelerinin de süreceğini bildirdi.

İlçenin ulaşım sorunlarında çok yol alındı

Kavuş, Meram'ın kronik sorunlarından biri olan ulaşım ve ulaşımda konfor açısından da son üç yıl içinde önemli yatırımların altına imza attıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yol medeniyettir' dedik ve 3 yıllık süreçte Bizim Meram'da 3 milyon 687 bin metrekare yolu asfaltla buluşturarak 125 milyon 167 bin 826 liralık yatırım gerçekleştirdik. Meram'da yeni caddelerle şehir trafiğindeki yoğunluk azalıyor, uzaklar yakın oluyor, ulaşımda konforlu bir dönem yaşıyoruz. İsmail Ketenci Caddesi'nin ilk etabında çalışmalar sona erdi, yol, trafiğe açıldı. Yine Aydoğdu ile Antalya Çevre Yolu'nu birbirine bağlayan 3.7 kilometrelik Kazakistan ve Karabağ Caddeleri, Karaman Caddesi ile Gazze Caddesi'ni birbirine bağlayan 3.5 kilometrelik Alparslan Türkeş Caddesi ve Antalya Çevre Yolu ile Demiryolunu birbirine bağlayan 2,2 kilometrelik Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ni hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Öte yandan kışları en önemli sorun olan buzlanmaya karşı etkili bir çözüm geliştirerek rötar fıskiyelerle solüsyon sistemini hayata geçirdik."

Kavuş, değerlendirmelerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Toplantıya, basın meslek kurum ve kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, Konya'da yayın yapan basın kuruluşlarının sahipleri, genel yayın yönetmenleri, yazı işleri müdürleri, haber müdürleri, yerel ve ulusal gazete ve televizyonlarının temsilcileri katıldı.