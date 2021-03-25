Başkan Kavuş: "Her yönden başarılı iki yılı geride bıraktık" - Son Dakika

Başkan Kavuş: "Her yönden başarılı iki yılı geride bıraktık"

25.03.2021 16:12
Başkan Kavuş:

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, görevde olduğu iki yılda, başta salgın olmak üzere yaşanan olumsuzluklara rağmen Meram'ın her yönden başarılı iki yılı geride bıraktığını belirtti.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, görevde olduğu iki yılda, başta salgın olmak üzere yaşanan olumsuzluklara rağmen Meram'ın her yönden başarılı iki yılı geride bıraktığını belirtti. Kavuş, "Hizmette çok daha fazla vakit alacak işleri iki yıla sığdırdık. Geriye dönüp bakınca bu süreye en çok da hemşehrilerimin mutluluğunu ve memnuniyetini sığdırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Kavuş, Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, iki yıllık belediye başkanlığı görevi süresince Meram'da hayata geçen projeleri, yatırımları ile ilçenin sosyal ve kültürel alanda ortaya konulan çalışmaları kamuoyuyla paylaştı.

"Sorunlara değil çözüme, geçmişe değil geleceğe odaklandık"

Başkan Kavuş, son bir yılı, tüm dünyayı etkisi altına alan salgının etkisinde geçmesine rağmen, iki yıl boyunca birbirinden değerli hizmetler, projeler, yatırımlar, atılımlar ve çözümler ürettiklerini ifade ederek, "Görevi yürüttüğümüz süre zarfında biz hemşehrilerimize hemşehrilerimiz bize yakın oldu. Sorunlara değil çözüme, geçmişe değil geleceğe odaklandık. Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullandık. Meram'ın bugününe ve geleceğine damga vuracak pek çok yatırımı ilçemize kazandırdık. Çerçevesini gönül belediyeciliğinin çizdiği şekliyle sorunlara hızlı çözümler ürettik" dedi.

"Salgın sürecinin en başarılı kurumlarından biri olduk"

Başkan Mustafa Kavuş, salgının başladığı ilk günden itibaren hemşehrilerinin yanında olduklarını belirtti. Kavuş şöyle devam etti: "Salgınla mücadelemize şu ana kadar 15 milyon TL aktardık. Vefa Sosyal Destek Grubunu kuran ilk kurumlardan biri olarak yaklaşık 46 bin talebi karşıladık. Belediyemize ait tekstil atölyesinde günde 10 bin adet tek kullanımlık maske ürettik. Esnaflarımıza ve hemşehrilerimize 9.6 milyon TL tutarında destek verdik. Kantinci, servisçi ve kahvehaneci esnaflarımıza 1.000'er TL destek sağladık. Tüm süreç boyunca denetimlerimizden en ufak taviz vermedik."

"Meram kamu yatırımlarında altın çağını yaşıyor"

İlçeye gelen 'Kamu Yatırımları' ile ilgili bilgiler veren Başkan Kavuş, 445 milyon TL'lik kamu yatırımıyla Meram'ın altın değerinde zamanlar yaşadığının altını çizerek, "Başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere pek çok bakanlığın Millet Bahçesi, Şürkan Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi, TRT Uluslararası Film Platosu, Sporcu Yetiştirme Merkezi, Veledrom, Meram Hükümet Konağı, Alaaddin Bulvarı Cephe Rehabilitasyonu, Meram Son Durak Katlı Otopark, Meram Çamlıbel Çevre Düzenlemesi, İsmail Ketenci Caddesi, Aymanas Aile Sağlığı Merkezi ve Sulama Projeleri tamamlandığında Meram bambaşka bir çehreye kavuşacak. Meram'ın en önemli sorunlarından biri olan asfaltalama noktasında da iki yılda önemli mesafeler kat edildi" ifadelerini kullandı.

"İmar çalışmalarında vites yükselttik"

İmar çalışmalarında son iki yılın atılım yılı olduğuna da vurgu yapan Başkan Kavuş, 8 milyon 250 bin m'lik bir alanda 18. madde uygulamasının tamamlandığını ve 4 bin 104 imar parseli üretildiğini kaydetti. Bunun yanı sıra 1 milyon 337 bin m'lik alanda 5 bin kişiyi kapsayan Uzunharmanlar, Kalfalar, Tırılırmak ve Muradiye Mahallelerimizde 18. Madde uygulamaları tamamlanmak üzere. 3 milyon 667 bin m'lik alanda Çaybaşı, Aymanas, Hacıfettah, Aybahçe, Alparslan ve Uluğbey Mahallelerimizde yürütülen çalışmalarımız da devam etmektedir. Yine belediyemizin kuruluşunda öncülük ettiği üç kooperatifte de anahtarlar teslim edilmeye başladı. Bu kapsamda 2020 yılında 444 daire ve 37 dükkanın anahtarını sahiplerine teslim ettik" diye konuştu.

Meram'ın kimlikli ve özgün bir kent hedefi için çalıştıklarını belirten Başkan Kavuş, bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un desteğiyle Meram'ın pilot bölge seçildiğini hatırlatarak, Meram Kent Atlası ve Kentsel Tasarım Strateji Belgesi oluşturularak Meram Kentsel Tasarım rehberinin ortaya çıktığını söyledi.

Tarih boyunca yeşil ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Meram'ın yeşil dokusunu artırmak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Kavuş, ilçeye 437 bin m'den daha fazla yeşil alan kazandırdıklarını, yaklaşık 440 bin fidan ve bitki türünün toprakla buluştuğunu kaydetti. Kavuş, 2019 yılında 15 park ve 19 mahalle koruluğu, 2020 yılında ise 18 park ve 22 mahalle koruluğu yaptıklarını belirtti.

"Eğitimden tarıma her alanda desteklerimiz hiç hız kesmedi"

Her okulun gereksinim duyduğu noktalarda yanında olduklarını da kaydeden Başkan Mustafa Kavuş, iki yıl içinde toplam 70 okulda dış cephe tadilat ve bahçe düzenlemesi gerçekleştirdiklerini, okullara ve eğitime desteklerini hiç kesmediklerini belirtti. 2019 yılında başladıkları tarım ve çiftçi desteklerini 2020 yılında da tüm hızıyla sürdürdüklerinin altını çizen Başkan Kavuş, üçte 1'i tarım ile uğraşan Meram için bu desteklerin ne denli önemli olduğunu bildiklerini söyledi.

Kavuş, 2020 yılının Meram'ın kültür, sanat, spor ve sağlık hizmetlerinde de atılım yılı olduğunu belirtti.

"Ne günü geçmiş ne de bekleyen borcumuz var"

Tüm bu önemli çalışmalara ve yatırımlara rağmen belediyenin günü geçmiş ya da bekleyen borcu olmadığının altını çizen Başkan Mustafa Kavuş, bir taraftan yatırım yaparken diğer taraftan da bütçeyi etkin ve verimli kullandıklarını belirtti. Göreve geldikleri andan itibaren Meram'ın en iddialı çalışmalarının halkla ilişkiler noktasında gerçekleştirildiğini söyleyen Başkan Kavuş, bu kapsamda Meram'ın 'Bizim Meram Masası'nı çok sevdiğini kaydetti. Birimin bugüne kadar 117 binden fazla hizmet kaydı aldığını ifade eden Başkan Kavuş, "Göreve geldiğimiz andan itibaren katılımcı ve birlikte yönetim anlayışımızdan en küçük taviz vermedik. Mahalle ziyaretlerimizi aksatmamaya gayret gösterdik. Muhtarlarımızla istişareden de hiç ödün vermedik" diye konuştu.

Tüm bu başarılı çalışmaların bir ekip çalışması olduğuna vurgu yapan Başkan Kavuş, ekip arkadaşlarına, tüm hizmetler ve projelerde destek olan herkese teşekkür etti. - KONYA

Başkan Kavuş: Her yönden başarılı iki yılı geride bıraktık
Başkan Kavuş: Her yönden başarılı iki yılı geride bıraktık
Başkan Kavuş: Her yönden başarılı iki yılı geride bıraktık
Başkan Kavuş: Her yönden başarılı iki yılı geride bıraktık

Mustafa Kavuş, Türk Lirası, Hisarcık, Meram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Kavuş: 'Her yönden başarılı iki yılı geride bıraktık' - Son Dakika


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