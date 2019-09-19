Son Dakika Haberleri: Başkan Kavuş mahalle ziyaretlerine devam ediyor
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Kavuş mahalle ziyaretlerine devam ediyor

41 dakika önce

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Mahalle ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.

Başkan Kavuş mahalle ziyaretlerine devam ediyor, System.String[]

Başkan Kavuş, bu kapsamda Melikşah Mahalle Muhtarlığına ve Meram Belediyesi Emekliler Konağına misafir oldu daha sonra mahalleliler ile Melikşah Semt Pazarı'nda pazarcı esnafları, üreticiler ve vatandaşlarla buluştu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, mahalle ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Melikşah Mahallesinde incelemelerde bulunan Başkan Kavuş, öncelikle Mahalle Muhtarı Önder Yılmaz'dan mahallenin sorunlarıyla ilgili bilgi aldı. Başkan Kavuş daha sonra Meram Belediyesi Emekliler Konağını ziyaret ederek emeklilerle sohbet etti, dualarını aldı. Başkan Kavuş bu ziyaretlerinin ardından Mahalle Muhtarı Yılmaz ile birlikte Melikşah Mahallesi sakinleri ile hasbihal etti. Onların istek, şikayet, temenni ve taleplerini dinleyen Başkan Kavuş, sorunların çözülmesi için ekibine talimat verdi. Başkan Kavuş, günün sonunda MelikşahSemt Pazarı'nda pazarcı esnafları, üreticiler ve vatandaşlarla buluştu. Tezgahları dolaşarak esnaflarla hasbihal eden Başkan Kavuş, alışveriş için pazara gelen vatandaşlarla da sohbet etti.

"HEM ESNAFIMIZIN RAHATLIĞI HEM DE VATANDAŞIMIZIN SAĞLIĞI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Pazarcılara hayırlı ve bol kazançlar dileyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, esnaflar ve vatandaşlarla, daha güvenli, huzurlu ve konforlu alışveriş yapabilmeleri adına istişarelerde bulundu. Pazar yerlerinde temiz ve sağlıklı ürünler satılması adına üzerlerine düşen görevi layıkıyla yapma gayretinde olduklarını belirten Başkan Kavuş, "Bu çabayı hem vatandaşımızın sağlığı hem de esnaflarımızın daha çok kazanabilmesi adına gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın kendini güven içinde hissedebilmeleri adına çevre temizliğine de azami hassasiyet gösteriyoruz. Bu noktada bizim yaptıklarımızın yanında esnafımıza ve vatandaşlarımıza da görevler düşüyor. onların bu konuda gösterecekleri hassasiyetle istenilen modern pazar yerlerine kavuşmamız mümkün olacaktır" diye konuştu.

BAŞKAN KAVUŞ; "PAZAR YERLERİ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATIMIZIN EN ÖNEMLİ PARÇALARINDAN BİRİ"

Pazar yerlerinin geleneksel kültürümüzün en önemli parçalarından biri olduğunu hatırlatan Başkan Kavuş, esnafların ve vatandaşların istek ve şikayetlerini de dinledi. Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; "Pazar yerleri sadece ekonominin değil, sosyal hayatımızın da en önemli parçalarından biri. Bu nedenle burada insanımızın sağlıklı, düzenli, konforlu ve temiz bir ortamda alışverişlerini gerçekleştirmeleri bizim için çok önemli. Daha modern ve yaşanabilir bir ilçenin olmazsa olmaz şartlarından biri de böylesi ortak yaşam alanlarının daha sağlıklı ve cezbedici bir hal alması. Bunu başarmak adına ortak akıl anlayışıyla hareket ederek, hizmetin en iyisine layık olan Meram'a Pazar Yerlerinde de en iyisini sunacağız." Başkan Kavuş ziyaretinde kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşların bu isteğini de geri çevirmedi.

Mustafa Kavuş, Önder Yılmaz, Meram, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:10 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da vahşet: cezaevinden izinli çıktı, eski eşini yağ ile yaktı
Ali Babacan'ın kuracağı partiye en çok İYİ Partililerden ilgi var Okulda panik anları! Kız öğrenci birinci kattan aşağıya atladı Son Dakika: Bakan Soylu: Son 2 yılda PKK'nın dağ kadrosu yüzde 78 geriledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 14:52:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Kavuş mahalle ziyaretlerine devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]