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Başkan Kavuş: "Meram'a gözde park alanları oluşturuyoruz" - Son Dakika

Başkan Kavuş: "Meram'a gözde park alanları oluşturuyoruz"

02.06.2021 14:50
Başkan Kavuş:

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilçe genelinde revizyon çalışmaları devam eden park alanlarında incelemelerde bulundu.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilçe genelinde revizyon çalışmaları devam eden park alanlarında incelemelerde bulundu.

Son iki yılda Meram'ın yeşil dokusunu 400 bin metrekarenin üzerinde artırarak ilçeye çok sayıda park alanı kazandırdıklarını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 2021 yılında da çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini kaydetti. Kavuş, Selimiye, Armağan, Muhtar parklarının daha rantabl kullanılması için revize çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Başkan Kavuş, Huzurevi karşısında bulunan park alanının da Kafe Meram Huzur ismiyle yeniden hizmet vermeye başlayacağını ve buranın da tamamen yenilenmeye başladığını belirtti.

"Hemşehrilerimiz salgın sürecinin yorgunluğunu bu parklarımızda atabilecek"

Parklardaki revizyon çalışmalarını yerinde inceleyen ve bilgiler veren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Salgın sürecinde sıkıntılı günlerin yavaş yavaş sona erdiği, normalleşmenin kısmi de olsa artık başladığı bugünlerde hemşerilerimizin en fazla ihtiyaç duyduğu alanlardan bir tanesi de parklar ve yeşil alanlar. Bizde bu süreçte özellikle mevcut parklarımızı yeniden bakımdan geçirerek yeşil alanlarını çoğalttık ve çiçeklerle donattık" dedi. Başkan Kavuş, Meram'ın yeşil dokusunu artırmak ve geleceğe daha yeşil içinde bir ilçe bırakmak adına yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek, "İlçemizde yıllardır el değmemiş parklarımız vardı. Armağan, Selimiye ve Muhtar Parkı olarak bilinen parklarımızdaki revize çalışmalarının sonuna yaklaştık. Parklarımızın revizelerinin tamamlanması ile birlikte inşallah hemşehrilerimiz salgın sürecinin verdiği stres ve yorgunluğunu aileleri ile birlikte bu alanlarda da atabilecek" ifadelerini kullandı.

"Kafe Meram huzur yenilenen yüzü ile hizmet verecek

Hedeflerinin Meram'ın yeşili ile özdeşleşmiş yapısını korumak ve artırmak olduğunu kaydeden Başkan Kavuş, Huzurevi karşısında bulunan ve eski ismi ile Huzur Kafe olarak bilinen alanda devam eden çalışmalara da değindi. Başkan Kavuş, "Huzurevi karşısında bulunan eski ismi ile Huzur Kafe olarak bilinen ve 4 Bin metrekareye yakın bir alanda devam eden çalışmalar tamamlandığında Kafe Meram Huzur ismi ile ve belediye iştiraki olarak kış bahçesi, kapalı, açık ve teras alanı ile hemşehrilerimize hizmet vermeye devam edecek. Ekiplerimiz bu park alanında da yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. En kısa zamanda çalışmaların tamamlanmasının ardından havası ile yeşil dokusu ile burayı da yeni bir çehreye kavuşturmuş olacağız" dedi. - KONYA

Başkan Kavuş: Meram'a gözde park alanları oluşturuyoruz
Başkan Kavuş: Meram'a gözde park alanları oluşturuyoruz
Başkan Kavuş: Meram'a gözde park alanları oluşturuyoruz
Başkan Kavuş: Meram'a gözde park alanları oluşturuyoruz
Başkan Kavuş: Meram'a gözde park alanları oluşturuyoruz

Mustafa Kavuş, Hisarcık, Konya, Meram, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Kavuş: 'Meram'a gözde park alanları oluşturuyoruz' - Son Dakika


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