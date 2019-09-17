Başkan Kavuş: "Meram'da asfaltsız sokak kalmasın diye imkanlar dahilinde çalışıyoruz"

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından yürütülen Ayanbey-Anasultan-Yorgancı Sokakları ile Pirhasan-Yorgancı Caddelerini kapsayan asfaltlama projesinde bir etap daha tamamlandı.



Meram Belediyesi tarafından yürütülen Ayanbey-Anasultan-Yorgancı Sokakları ile Pirhasan-Yorgancı Caddelerini kapsayan asfaltlama projesinin Anasultan Sokak etabı da Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda tamamlanarak hizmete sunuldu. Toplamı 5 km olan projenin diğer bölümleri için yürütülen çalışmalarda tüm hızıyla devam ediyor.



"Ekiplerimiz meram'ın dört bir yanında dört bir koldan çalışma yürütüyor"



Meram Yeni Yol'u Hatıp'a bağlayacak olan yol çalışmalarının kısa bir süre içinde bitirerek tümüyle hizmete sunmayı hedeflediklerini belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, çalışmalarını bu amaçla dört bir koldan yoğun bir şekilde yürüttüklerini ifade etti. Projenin 1 kilometrelik Ayanbey Sokak etabının daha önce bitirildiğini hatırlatan Başkan Kavuş, "Vatandaşlarımızın bizden en büyük beklentilerinden biri Meram'ın asfalt ve ulaşım sorununa kesin çözümler üretmemiz. Bu sebeple Meram Belediyesi olarak asfaltlama projelerini tasarruf tedbirlerinin dışında tutarak enerjimizin ve mesaimizin önemli bölümünü bu sorunu halletmek için harcıyoruz. Bu amaçla Meram'ın dört bir yanında aynı anda çalışmalar yürütüyoruz. Ayanbey-Anasultan-Yorgancı Sokaklar ile Pirhasan-Yorgancı Caddelerini kapsayan asfaltlama projesi de bu çalışmalarımızın bir parçası. Ayanbey ve Anasultan Sokaklarda çalışmalarımız tamamlandı. Sokakların alt yapı, genişletme, tretuvar ve asfaltlama çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlayan ekiplerimiz, projenin tamamında ise sona yaklaştı. Meram'a modern ve konforlu bir ulaşım sağlayacak projenin tamamı en kısa süre içinde tamamlanarak hizmete sunulacak" diye konuştu. - KONYA