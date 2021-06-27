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Başkan Kavuş Meram Millet Bahçesi'nde piknikçilerle buluştu - Son Dakika

Başkan Kavuş Meram Millet Bahçesi'nde piknikçilerle buluştu

27.06.2021 13:17
Başkan Kavuş Meram Millet Bahçesi'nde piknikçilerle buluştu, System.String[]

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Cumartesi gününü Meram Millet Bahçesi'nde geçiren piknikçilerle bir araya geldi.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Cumartesi gününü Meram Millet Bahçesi'nde geçiren piknikçilerle bir araya geldi.

Türkiye'de Kovid-19 salgınına karşı aşılama çalışmaları hızla devam ediyor. Salgın riskine karşı uzun bir süre evlerinde kalan vatandaşlar, kısıtlamalarda yeni döneme geçilmesinin ardından Cumartesi günleri park ve bahçelere akın ediyor.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, hafta sonu programları kapsamında Meram Millet Bahçesi'ndeki piknikçilerle bir araya geldi. Vatandaşların sofralarına konuk olan Başkan Kavuş, hemşehrileri ile tek tek sohbet etti.

"Hemşehrilerimiz stresli bir dönemden geçti"

Salgın sürecinde vatandaşların stresli bir dönemden geçtiğini ve kısıtlamalardaki yeni dönemle birlikte yaşamsal hareketliliğin başladığını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Yetişkinlerden çocuklara kadar herkes Kovid-19 salgını sürecinde evlerinde kaldı ve stresli bir dönem oldu. Sağlık Bakanlığımızın başlattığı topyekün aşılama kampanyası ile birlikte kısıtlamalarda da esnemeye gidilmişti. Çok şükür artık hemşehrilerimizi Meram Millet Bahçemizde misafir edebiliyoruz. Daha çok buluşarak salgın dolayısıyla ayrı kaldığımız günlerin bir anlamda acısını çıkarıyoruz. Sohbet ediyoruz, varsa taleplerini dinliyoruz. Hemşehrilerimizle buluşmak bizlere ayrı mutluluk veriyor" şeklinde konuştu.

"Tesislerimiz, parklarımız, bahçelerimiz kullanıldıkça güzelleşiyor"

Başkan Kavuş, Meram Millet Bahçesi'ndeki yoğunluğun yeniden başladığına dikkat çekerek, "Tesislerimiz, parklarımız ve bahçelerimiz kullanıldıkça güzelleşiyor. Hemşehrilerimizin doldurmadığı alanları görünce hepimizde bir hüzün oluşuyor. Salgın sürecinde Meram Millet Bahçemiz biraz mahzun kalmıştı. Kapalı kaldığı sürede revizyon çalışması gerçekleştirerek 100 bin metrekare dinlenme ve piknik alanı daha kazandırdık. Cumartesi günleri için kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte çok şükür yeniden yoğunluk başladı. Kısıtlamalarda 1 Temmuz itibariyle başlayacak yeni dönemle birlikte daha önce olduğu gibi özellikle hafta sonları on binlerce misafirimizi ağırlayacağımızı düşünüyoruz. İnşallah bu süreç geçecek ve eskisi gibi yeniden el ele, gönül gönüle Bizim Meram'da buluşacağız" cümlelerini kullandı. - KONYA

Başkan Kavuş Meram Millet Bahçesi'nde piknikçilerle buluştu
Başkan Kavuş Meram Millet Bahçesi'nde piknikçilerle buluştu
Başkan Kavuş Meram Millet Bahçesi'nde piknikçilerle buluştu
Başkan Kavuş Meram Millet Bahçesi'nde piknikçilerle buluştu
Başkan Kavuş Meram Millet Bahçesi'nde piknikçilerle buluştu

Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Kavuş Meram Millet Bahçesi'nde piknikçilerle buluştu - Son Dakika


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