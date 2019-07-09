Başkan Kavuş, Meram yaz kurslarının misafiri oldu

BAŞKAN KAVUŞ; "BU KURSLAR KÖKLERİNE TUTUNARAK GELECEĞE YÜRÜYECEK BİR NESİL İÇİN VAR"

Kurslarakatılan gençlere ve ailelerine teşekkür eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, köklerine, değerlerine bağlı, sağlıklı, sağlam ve dinamik bir şekilde geleceğe yürüyen bir neslin yetişmesini arzuladıklarını kaydetti.

1 Temmuz tarihi itibariyle start alan, Meramlı çocukların ve gençlerin yaz tatillerini hem eğlenerekhem de öğrenerek geçirecekleri 'Meram Yaz Kursları'nın misafiri Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş oldu. Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi ve Küçük Kovanağzı Sosyal Tesisinde gerçekleştirilen kursları ziyaret eden Başkan Kavuş, kursiyer çocuklar, gençler ve eğitmenlerle sohbet etti. Kavuş ziyaretinde, eğitim programına, Konya Bilim Merkezi ve 80 Binde Devr-i Alem Parkı ziyaretlerini de ilave ettiklerinin müjdesini verdi.

BAŞKAN KAVUŞ, 'GENÇLİĞİMİZ KÖKLERİNDEN İHLAM ALARAK GELECEĞE SAĞLAM ADIMLARLA YÜRÜYECEK'

Meram'da gelecek nesillere dinin esasını, kültürümüzü ve medeniyetimizin temel taşlarını öğretmek adına hayata geçirilen yaz kurslarını tercih eden çocuklar, gençler ve ailelerine teşekkür eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "İlçemizde hayata geçirdiğimiz 'Yaz Kurslarımızla' gelecek nesillerin, değerlerinden ve köklerinden beslenerek geleceğe sağlam bir şekilde yürümelerini sağlamak amacındayız. Biz biliyoruz ki yapılan en değerli yatırım, çocuklarımıza, gençlerimize ve geleceğimize yapılan yatırımdır. Bu kurslar, onların en iyi şekilde yetişmeleri, beslendikleri ve miras aldıkları yüce dinimizi, büyük medeniyeti ve köklü kültürü yaşayıp yaşatmaları için önemli kilometre taşlarından biridir.Tüm çabamız, Meram'da eksikliği ve boşluğu hissedilen alanlarda hizmet vererek Meramlıların yaşam kalitesini artırmak, burada yaşamaktan mutluluk duymaları adına. Belediye olarak biz, her açıdan farklılığımızı ortaya koymaya çalışıyor, her açıdan hizmetlerimizle vatandaşımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Aldığımız geri dönüşlerde, bu çalışmalarımızda çocuklarımızın en iyi şekilde yetiştiklerini ve bundan dolayı vatandaşımızdan takdir aldığımızı görmek bizi mutlu ediyor. Bu vesile ile okullarımızı tercih eden çocuklarımıza, gençlerimize ve onların ailelerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK DERSLER VERİLİYOR

Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi'ndeki eğitimlerde, değerler eğitimi, teknoloji tasarım, resim,müzik ve akıl zeka oyunları dersleri veriliyor. 9-10 yaş grubunun öğleden önce, 11-13 yaş grubunun ise öğleden sonra aldıkları eğitimlere katılım tamamen ücretsiz gerçekleşiyor. Meram'da yaz okullarının bir diğer adresi olan Küçük Kovanağzı Sosyal Tesisi'nde verilen kurslarda eğitimler, 7-12 yaş tüm çocuklar ve 12-17 yaş genç kızlar olmak üzere iki ayrı grupta gerçekleştiriliyor. Genç kızlar için Kur'an-ı Kerim, Siyer İlmihal, Aşçılık Kursu, Amigurumi Bebek Bakımı dersleri, 7 – 12 yaş çocuklar için ise İslam Coğrafyası, İslam Bilim Adamları, Kur'an-ı Kerim, Siyer İlmihal, Akıl Zeka Oyunları dersleri veriliyor.