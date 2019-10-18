Son Dakika Haberleri: Başkan Kavuş: "Muhtarlarımız, bu büyük millete hizmet yolculuğunun ilk adımı demokrasimizin ilk...
Son Dakika Güncel Başkan Kavuş: 'Muhtarlarımız, bu büyük millete hizmet yolculuğunun ilk adımı demokrasimizin ilk...

Başkan Kavuş: "Muhtarlarımız, bu büyük millete hizmet yolculuğunun ilk adımı demokrasimizin ilk...

1 saat önce

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "19 Ekim Muhtarlar Günü" münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Kavuş:

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "19 Ekim Muhtarlar Günü" münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.


Mesajında tüm muhtarların gününü kutlayan Başkan Kavuş, muhtarların en ücra noktaya kadar fedakarane götürülen her hizmetin ilk basamağı, demokrasimizin önemli aktörlerinden biri ve vatandaş ile yönetenler arasındaki en sağlam köprü olduğunu hatırlattı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, mesajının devamında, "Muhtarlık müessesesi; siyasi bir teşekkül olmasından da öte kültürümüzün ve sosyal hayatımızın önemli köşe taşlarından biridir. Demokrasimizin temel direği ve devletimizin temsilcisidir. Vatandaşlarla idare edenler arasındaki en sağlam köprüdür. Bu denli önemli görevler üstlenmesine rağmen hak ettiği değeri ise ancak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğindeki Türkiye ile bulmuştur. Bu değerin bir göstergesi olarak 19 Ekim günü muhtarlarımıza mahsus kılınmış ve kutlanmaya başlanmıştır. Demokrasimizin temel taşı ve milletimizin hizmetkarı muhtarlarımıza hizmet bizim de boynumuzun borcudur. Bu amaçla onların işlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak adına daha aktif hale getirdiğimiz Muhtarlık İşleri Müdürlüğü her daim onların yanındadır. Hizmeti halkla, halk için ve halkla beraber istişarelerle ve ivedilikle yapmayı ilke edinen bizim hizmet anlayışımızın yanı sıra belediyelerin bu noktadaki görevi ve yükümlülükleri yasalarla da açıkça belirlenmiştir. Vatandaşlarımızın sevincinde de, hüznünde de yanında olan tüm muhtarlarımızın bu özel gününü en içten dileklerimle kutluyor, Meram için muhtarlarımızla birlikte bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da el ele, gönül gönüle, dur durak dinlemeden çalışacağımızı bu vesile ile bir kez daha hatırlatmak istiyorum" ifadelerine yer verdi. - KONYA

Mustafa Kavuş, Konya, Meram, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:10 Kaynak: İHA
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