Üye Girişi
Başkan Kavuş, özel çocuklara mutlu günlerinde eşlik etti - Son Dakika

Başkan Kavuş, özel çocuklara mutlu günlerinde eşlik etti

02.12.2021 14:27
Başkan Kavuş, özel çocuklara mutlu günlerinde eşlik etti

Meram Gelişim Akademisi Dünya Engelliler Günü çevrçevesinde gerçekleştirdiği programda ilçede eğitim gören özel çocuklara unutamayacakları mutlu bir gün yaşattı.

Bu güzel günlerinde engelli çocuklar ve ailelerine eşlik eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Özel çocuklarımızın hayatlarını kolaylaştırmak en büyük borcumuzdur. Sadece bir görev olarak değil, vicdani, insani ve gönül borcumuzdur" dedi.

Meram Belediyesi, özel öğrencilere doyumsuz bir gün yaşattı. Meram Gelişim Akademisi (MEGA) kapsamında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programları çerçevesinde gerçekleşen organizasyona ilçede bulunan 7'si İlkokul, 6'sı ortaokul olmak üzere toplam 13 okuldan 107 öğrenci ve onların öğretmenleri katıldı. Unutamayacakları bu mutlu günde engelli çocuklara, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca da eşlik etti. Çocukların okullarından alınmalarıyla başlayan program Dutlu Koruluğu Doğa Otağında gerçekleştirildi.

BAŞKAN KAVUŞ; "ÖZEL ÇOCUKLAR BAŞTA OLMAK ÜZERE TÜM DEZAVANTAJLI GRUPLAR BİZİM İÇİN BİR İMTİHAN VE SORUMLULUKTUR"

Meram Ak Parti Kadın Kolları Başkanı ve Meram Belediyesi ve Engelliler, Şehir ve Kadın Komisyonu Başkanı Serpil Yurdaışık'ın da katıldığı program öncesinde kısa bir açıklama yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, belediye olarak başta çocuklar ve dezavantajlı gruplar olmak üzere tüm hemşehrilerinin hayatlarını kolaylaştıracak adımlar attıklarının altını çizdi. Engellilerin özellikle de engelli çocukların tüm toplum için bir imtihan ve sorumluluk olduğuna vurgu yapan Başkan Mustafa Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; "Bu özel çocuklar hepimizin çocukları. Onların durumu kendileri için bir imtihan, toplumun geri kalan kısmı olan bizler için de hem bir imtihan hem de sorumluluk anlamı taşıyor. Anne babaları, kardeşleri, komşuları ve bizler için her biri birer imtihan vesilesidir. Her biri ayrı bir güzellik olan özel çocuklarımıza hizmeti bir görev olmasının da ötesinde vicdani, insani ve gönül borcu olarak görüyoruz. Onların hayatlarını kolaylaştırmak en büyük borcumuzdur. Son iki buçuk yılda 200 engelli aracı teslim ettik. Dışarı çıkamayan bir çocuğumuzun engelli aracıyla dışarı çıkmasını sağlamak kadar güzel bir şey olamaz. Dün bir çocuğumuza akülü elektrikli araç verdiğimizde onun mutluluğunu bana sarılmasından o kadar derin hissettim ki. Hiçbir işten böyle bir mutluluk ve tatmin hissetmedim."

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ KOCA; "BAŞKAN KAVUŞ, ÖĞRENCİLERİMİZE BİZİMLE BİRLİKTE BİR ÖĞRETMEN, ÖĞRETMENLERİMİZE VE OKULLARIMIZA DA FEDAKARANE BİR DESTEKÇİDİR"

Meram'ın ilk ve orta öğretim okullarında 75 bin öğrencinin eğitim aldığını hatırlatan Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca da dünyanın en güzel varlığı olan çocukların kendilerine emanet olduğunu söyledi. 4 bin öğretmenin çocuklar için canla başla mücadele verdiklerini ifade eden Koca, "Okullarımızın fiziki donanımını, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarını arttırmak adına çalışıyoruz. Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş'un eğitim camiamıza verdiği destek her geçen yıl daha da artıyor. Bu noktada kendisine tüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Kendisi her zaman öğrencilere bizimle birlikte öğretmen oluyor. Sadece okullarımız, öğrencilerimiz ve eğitimcilerimiz için değil, tüm Meram için her an koşturuyor. Bugün de özel çocuklarımız ve onlar için emek harcayan öğretmenlerimiz için eğlenceli bir program hazırladılar. Bu program içinde kendisine teşekkür ediyor, tüm öğretmenlerimize de sağlıklı çalışmalar temenni ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından özel çocukların hazırladığı programa geçildi. Bu çerçevede öğrencilerinin sunduğu, sema, zeybek ve kaşık ekibi gösterileriyle izleyenlere neşe dolu anlar yaşattı. Kendilerine çeşitli ikramlarda da bulunulan özel çocuklar hedefe top atma, çember, ok atma, basket, dart gibi oyunlarla ve palyaço ile yüz boyama, el baskısı resim yapma, planetaryum gösterileri ile doyumsuz bir gün yaşadılar.

Başkan Kavuş, özel çocuklara mutlu günlerinde eşlik etti

Dünya Engelliler Günü, Hisarcık, Engelli, Meram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Kavuş, özel çocuklara mutlu günlerinde eşlik etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kaldırımda yürüyen genç, silahlı saldırıda öldürüldü 15:49 Kaldırımda yürüyen genç, silahlı saldırıda öldürüldü Bugün ne izleyeceksiniz: Camdaki Kız, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Bir Zamanlar Çukurova ve Misafir 15:36 Bugün ne izleyeceksiniz: Camdaki Kız, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Bir Zamanlar Çukurova ve Misafir Bomba iddia: 23 yaşındaki Nilsu Berfin Aktaş, gizlice evlendi 15:25 Bomba iddia: 23 yaşındaki Nilsu Berfin Aktaş, gizlice evlendi Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli 14:19 Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumak için yaptım! 13:02 Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumak için yaptım! Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi 12:54 Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi
İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı 12:03 İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? 11:56 Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi?

Son Dakika Haberleri
15:50 Pınar Altuğ: 13 yıllık evliyiz hala yaş farkına sallıyorlar!
15:48 Kaldırımda yürüyen genç, silahlı saldırıda öldürüldü
15:40 Zemin katı depoya çevirip, at ve eşek kesiyorlar! Suçüstü yakalanan baba oğulun evine tekrar baskın düzenlendi
15:35 Bugün ne izleyeceksiniz: Camdaki Kız, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Bir Zamanlar Çukurova ve Misafir
15:30 "Ben tek siz hepiniz!" En genç kötü adam durdurulabilecek mi?
15:29 Erdoğan'ın faizle mücadelesine Tanju Özcan'dan destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım
15:24 Beşiktaş, Ukrayna Ligi'nde top koşturan 1,89'luk golcünün peşinde: Artem Dovbyk
15:23 Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak!
15:21 Sağlık sendikaları iş bırakıyor: Tüm illerde eylem kararı
15:15 Söylentiler korkutucu! Rusya, evlerden gelen gizemli mor ışıkların peşine düştü
Pınar Altuğ: 13 yıllık evliyiz hala yaş farkına sallıyorlar! Pınar Altuğ: 13 yıllık evliyiz hala yaş farkına sallıyorlar!         
15:51
Zemin katı depoya çevirip, at ve eşek kesiyorlar! Suçüstü yakalanan baba oğulun evine tekrar baskın düzenlendi Zemin katı depoya çevirip, at ve eşek kesiyorlar! Suçüstü yakalanan baba oğulun evine tekrar baskın düzenlendi         
15:40
"Ben tek siz hepiniz!" En genç kötü adam durdurulabilecek mi? "Ben tek siz hepiniz!" En genç kötü adam durdurulabilecek mi?         
15:31
Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak!         
15:23
Otomobilini takip eden köpeği tabancayla öldürdü! Kan donduran anlar kamerada Otomobilini takip eden köpeği tabancayla öldürdü! Kan donduran anlar kamerada         
13:45
Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? Merkez Bankası ne kadar dolar sattı?         
12:58
Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek! Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek!         
12:05
"İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu? "İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu?         
12:03
Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek         
11:51
Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı         
11:19
Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum         
10:39
Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!         
10:19
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü         
09:38
MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi         
08:56
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor         
18:55
Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız         
18:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 15:56:57. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Kavuş, özel çocuklara mutlu günlerinde eşlik etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement