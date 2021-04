Başkan Kavuş özel öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü münasebetiyle özel öğrencilerle bir araya geldi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş; AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca ve Meram Belediye Meclisi Engelsiz Şehir, Kadın ve Aile Komisyonu üyeleri ile birlikte Kozağaç Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencilerini ziyaret etti. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla gerçekleşen ziyarette renkli görüntüler ve duygu dolu anlar yaşandı. Öğrenciler ve eğitmenleriyle sohbet eden Başkan Kavuş, yöneticilerden de okul hakkında bilgi aldı. Başkan Kavuş ve beraberindekiler kendisi ile sohbet etmenin heyecanını yaşayan çocukları hediyelerle de sevindirdi.

"Bir gün değil her gün yanlarındayız"

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nün otizmli çocuklarımıza ve tüm insanlarımıza karşı farkındalık oluşturabilmek amacıyla ilan edildiğini hatırlatan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Bizim medeniyetimiz mazlum, mağdur ve dezavantajlı grupları hatırlamayı bir güne değil, yılın her gününe ve günün her saatine yayar. Biz de beşeri ilişkilerimizi ve hizmet anlayışımızı buna bağlı kalarak inşa ediyoruz. 'Dünya Otizm Günü' otizm farkındalığı oluşturmak, bununla yaşamaya devam eden insanlarımızı ve onların ailelerini anlamak için önemli bir fırsattır. Bu fırsatı biz bugün gerçekleştirdiğimiz ziyaretle değerlendirdik, çocuklarımızı mutlu etmeye çalıştık. Özel çocuklarımız ve dezavantajlı gruplarımız bize ne zaman ihtiyaç duyarlarsa biz orada var olmaya ihtiyacı gidermeye çalışıyoruz. Bu hem bireysel hem kurumsal anlamda hep bu şekilde oldu. Bu tür hizmet veren okullarımızın her zaman destekçisi, bize ihtiyaç duyulduğunda da her daim yardımcısıyız. Eğitim ve eğitime verdiğimiz destek bizim için değerli ve önemli ama özel öğrencilerimize eğitim veren bu kurumlar biraz daha önemli ve değerli. Bugüne kadar bunu en güzel şekliyle hissettirdiğimize inanıyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu hep böyle olacak" diye konuştu.