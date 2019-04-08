Başkan Kavuş Personeliyle Buluştu

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Arif Bilge Tesislerinde ve Hizmet Binasında belediye personeliyle buluştu. Bu makamların gerçek sahibinin vatandaşlar olduğunu hatırlatan Başkan Kavuş, "Biz bir ekibiz. Meram için hep birlikte koşturacağız. Ben sizi sahipleneceğim, sizin de belediyeyi, Meram'ı ve Meramlıyı sahiplenmenizi istiyorum. Ancak bu şekilde Meram'a hakettiği hizmeti kazandırabiliriz" diye konuştu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yeni haftaya ekibi ve personeliyle birlikte başladı. Başkan Kavuş ilk buluşmasını Meram Belediyesine ait Arif Bilge Tesislerinde gerçekleştirdi.

'BELEDİYENİN VE MAKAMIMIZIN GERÇEK SAHİBİ VATANDAŞTIR"

31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra girilen yeni sürecin herkese hayırlar getirmesini temenni eden Başkan Mustafa Kavuş, bir hafta önce oy istemek için vatandaşların karşısında olduğunu hatırlatarak, "Şimdi de hep birlikte Meram için koşturmak adına desteklerinizi istiyorum. Hangi sıfata sahip olduğumuzun önemi yok. Her birimiz hem ekmeğimiz hem de Meram'ımız için çalışıyoruz. Bundan sonra beni aranızda daha sık göreceksiniz. Belediyemizin ve koltuklarımızın gerçek sahibi vatandaşlarımızdır. Onlar için hep beraber el birliği ile koşturacağız" diye konuştu.

Başkan Mustafa Kavuş konuşmasının ardından tesislerde çalışan personelle hasbihal etti. Çalışanlarınfikir ve önerilerini de dinleyen Başkan Kavuş, daha sonra tesisleri dolaşarak bilgi aldı.

"MERAM'IN SORUNLARINI EL BİRLİĞİ İLE AŞACAĞIZ"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un daha sonraki durağı ise Belediye Hizmet Binası oldu. Burada görev yapan belediye personeliyle de bir araya gelen Başkan Kavuş, bundan sonra izleyecekleri politikalar noktasında genel çerçevede bilgi verdi. Hangi statüde olursa olsun her bir personelin en önemli görevinin vatandaşın sorunlarıyla ilgilenmek ve o sorunları çözmek olduğunu kaydeden Başkan Kavuş, "Aldığımız rekor oydan sonra bizden beklenti yüksek. Bizim en önemli misyonumuz da bu beklentiyi fazlasıyla karşılayabilmektir. Beni bir kardeşiniz ve bir abiniz olarak görün. Bu anlayışla Meram'ın sorunlarını el birliği ile aşacağız. Göreve ne zaman başladığınızın bir önemi yok. Önemli olan işinizi ne denli başarılı yaptığınızdır. Vatandaşın sorunlarını çözerek onların mutlu bir şekilde bu binadan çıkması bizim için başarıdır. Bizim onlar için burada olduğumuzu bilmeniz gerekiyor" diye konuştu.

"HEP BİRLİKTE AYNI YÖNE KOŞACAĞIZ"

Meram gibi büyük ve köklü bir belediyede başarının tek başına yakalanmasının mümkün olmadığını vebunun bir ekip işi olduğunu hatırlatan Başkan Kavuş sözlerini şöyle tamamladı; "Bizim ekibimiz belediyemizin tamamıdır. Başarı için hep birlikte aynı yöne doğru koşacağız. Aynı yöne koştukça hızımız artacaktır. Birbirimize yabancı değiliz. 15 yıl belediyecilik yapmış biri olarak birçoğunuzla mesai arkadaşlığı yaptım. Bu işimizi daha da kolaylaştıracak. Biz bir ekibiz, biz büyük bir aileyiz. Başka bir partiden de olsanız her biriniz bu ekibinparçasısınız. Ben sizi sahipleneceğim, sizin de belediyeyi,Meram'ı ve Meramlıyı sahiplenmenizi istiyorum."

Toplantının ardından Başkan Mustafa Kavuş belediye personelinin 'Hayırlı olsun' dileklerini kabul etti.