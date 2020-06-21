Başkan Kavuş'tan Bakan Kurum'a teşekkür - Son Dakika

Başkan Kavuş'tan Bakan Kurum'a teşekkür

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tüm Konya'nın tamamlanmasını heyecanla beklediği Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi ile Meramlıların daha modern bir ortamda hizmet almasını sağlayacak Meram Hükümet Konağı ihalelerinin müjdesini veren Çevre ve...

Başkan Kavuş'tan Bakan Kurum'a teşekkür, System.String[]

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tüm Konya'nın tamamlanmasını heyecanla beklediği Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi ile Meramlıların daha modern bir ortamda hizmet almasını sağlayacak Meram Hükümet Konağı ihalelerinin müjdesini veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.


Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, '2023'e Doğru Güçlü Şehirler, Güçlü Türkiye' programı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürüttüğü projeleri incelemek üzere Konya'ya gelen Bakan Murat Kurum'a, Meram'a verdiği müjdeler ile Meram projelerine karşı gösterdiği hassasiyet ve yakın ilgi için teşekkür etti. Bakan Kurum'un ziyaretinde, projesi hazırlanan Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi ihalesinin 22 Haziran Pazartesi, Meram Hükümet Konağı ihalesinin ise 25 Haziran Çarşamba günü yapılacağının müjdesini verdiğini hatırlatan Başkan Mustafa Kavuş, "Bakanımız Murat Kurum'un, genelde Konya özelde ise Meram yatırımlarına ayrı bir önem vermesi bizim için gurur kaynağıdır. İlçemizin uzun süredir çözüm bekleyen Şükran Mahallesinin dönüşümünde tüm engellerin aşılmasında ve tüm pürüzlerin giderilmesinde Murat Kurum beyefendinin büyük emekleri var. Bu emeklerin nihayetinde bakanlığımızın ve belediyemizin ortak projesi olan, 116 dükkan ve 182 iş yeri inşaatı ile bunların altyapı ve çevre düzenlemelerini kapsayan Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesinin yapım ihalesi 22 Haziran Pazartesi günü yapılacak. İnşaat en kısa zaman içinde başlayacak ve en kısa sürede tamamlanacak. Böylece büyük bir soruna neşter vurulmuş ve bölge yepyeni bir çehreye kavuşmuş olacak. Tüm bunlar için Çevre ve Şehircilik Bakanımıza ve ekibine tüm Meram adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.


"2023 güçlü Meram güçlü Türkiye için büyük adımlar atılıyor"


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Konya ziyaretinde Meram'a müjdelerinin Şükran Mahallesi ile sınırlı olmadığını kaydeden Başkan Kavuş, "Bakanımızın bir diğer müjdesi de Meramımızın uzun süredir beklediği 'Meram Hükümet Konağı' oldu. Bakan Kurum, toplamda 9 bin 347 metrekare inşaat alanına sahip hükümet konağının ihalesinin de 25 Haziran günü gerçekleştirileceğini söyleyerek hemşehrilerimize bir güzel haber daha verdi. Meramlı hemşehrilerimizin çok daha modern şartlarda hizmet almasını sağlayacak hükümet konağının ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Bakanlığın daha güzel bir Meram için yatırımları bunlarla sınırlı değil elbet. TOKİ tarafından yapımı devam eden toplu konutlar, yine Meram sınırları içinde bulunan eski stadyum alanına yapılacak olan Millet Bahçesi gibi yatırımlarla Meram'ın çehresi değişecek. Bunlarla birlikte üzerinde çalıştığımız diğer projelerinde hayata geçmesiyle sakinlerini 'Güçlü ve Güzel' bir Meram bekliyor. Bir kere daha gördük ki, Hükümetimiz, Bakanlığımız, Büyükşehir Belediyemiz gerek kurumsal yapılarıyla gerekse bu kurumsal yapıyı oluşturan isimlerin hizmet aşkları müthiş bir sinerji oluşturuyor. Bu sinerji beraberinde başarıyı getiriyor. İşte bu başarıların altındaki en büyük imzalardan biri de Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ve değerli ekibinindir. Tüm bunlar için kendilerine hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KONYA

Şükran Mahallesi, Hükümet, Konya, Meram, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 10:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Kavuş'tan Bakan Kurum'a teşekkür - Son Dakika

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