Başkan Kavuş'tan Meram'a 'Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü' müjdesi - Son Dakika

Başkan Kavuş'tan Meram'a 'Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü' müjdesi

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Meram Belediyesinin Meram çiftçisine ekipman desteği sağlamak üzere imzaladıkları protokol kapsamında, çiftçilere Taş Toplama, Taş Kırma, Mobil Koyun İlaçlama ve Toz Kükürt Atma Makineleri dağıtıldı.

Başkan Kavuş'tan Meram'a 'Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü' müjdesi, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Meram Belediyesinin Meram çiftçisine ekipman desteği sağlamak üzere imzaladıkları protokol kapsamında, çiftçilere Taş Toplama, Taş Kırma, Mobil Koyun İlaçlama ve Toz Kükürt Atma Makineleri dağıtıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram Belediyesi ve Meram Ziraat Odası tarafından imzalanarak hayata geçirilen protokol Meram çiftçisine kazandırmaya devam ediyor. Mayıs ayında dağıtılan Patates Dikim Makinelerinden sonra şimdi de Meram çiftçisine Taş Toplama, Taş Kırma, Mobil Koyun İlaçlama ve Toz Kükürt Atma Makineleri dağıtıldı. Meram Belediyesi Hizmet Binasında gerçekleştirilen dağıtım törenine Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Mustafa Yazlık, Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çiftçiler katıldı.

"Çiftçimizin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur"

Tören öncesi makineleri inceleyen ve haklarında bilgi alan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, çiftçilerle ve diğer katılımcılarla bir süre sohbet ederek onlarla hasbihal etti. Daha sonra geçilen törende konuşan Başkan Mustafa Kavuş, Meram nüfusunun ciddi bir bölümünün tarımla uğraştığını hatırlatarak bu nedenle tarım yatırımları ve çiftçi desteklerinin kendileri için en çok önemsedikleri hizmet kalemlerinden biri olduğunu söyledi. "Bu çalışmalar, gözümüzün nuru çiftçilerimizin mutlu oldukları yurtlarında kalmaları, kazançlarını artırmaları ve dolayısıyla güzel ve huzurlu bir hayata kapı aramaları anlamı taşıyor" diye konuşan Başkan Kavuş, "Meram tarımına destek, göreve başladığımız andan itibaren en önemli hizmet başlıklarımızdan biri oldu. Sebze Fidesi Üretim Tesisinden dağıttığımız Üzüm Sıkma Makineleri, Patates Dikim Makineleri, ekipman destekleri hep bu anlayışımızın birer meyvesidir. Çiftçimiz için ağır maliyet ve ciddi külfet oluşturacak ekipmanları ve yatırımları onların ortak kullanımına kazandırıyoruz. Bu modern dünyanın da tercih ettiği, kullandığı bir sistem. Bu çalışmalarımız, sizlerin kazancını ve o kazancın bereketini artırmak hedefiyle hayata geçiyor. Çiftçimizin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur" dedi.

Başkan Kavuş'tan Merama Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü müjdesi

Konya Büyükşehir Belediyesi ile ortaya koydukları işbirliğinden sadece çiftçilerin değil tüm Meram'ın kazançlı çıktığına vurgu yapan Başkan Kavuş, bu destekleri için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve ekibine teşekkür etti. Büyükşehir yasasından sonra geçilen yeni sistemde Büyükşehir Belediyesinin yüzde 40'ı tarımdan geçinen Konya tarımı ve kırsal kalkınması adına önemli yatırımlar ve destekler ortaya koyduğunu belirten Başkan Kavuş, konuşmasını şöyle tamamladı; "Tüm bu desteklerin yanında bu törende çiftçilerimize iki müjde daha vermek istiyorum; ilki, Kilistra Mahallemiz ve çevresindeki mahalleler için olacak. Kilistra Mahallemizde Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte kurulumuna devam ettiğimiz kantar, sadece mahalleye değil tüm bölgeye hizmet verecek. ve tüm bunların organizasyonu için belediyemiz bünyesinde bu cuma gerçekleştireceğimiz meclis toplantısından sonra 'Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz'ü hayata geçireceğiz. Meram'ın tarımsal faaliyetlerini artırmak ve desteklerin sürecini takip etmek amacıyla kurulacak birimimiz hem Meram'a hem Meram çiftçisine değerli hizmetler üretecek" diye konuştu.

"Meram belediyesi ile yaptığımız çalışmaların ne denli doğru olduğu bugün daha iyi anlaşılıyor"

Daha sonra söz alan Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız ise dünyada gıda güvenliğinin her geçen gün daha da arttığına vurgu yaptı. Özellikle son 4 ayda bunun iyiden iyiye anlaşıldığını kaydeden Yağız, "Bu süreçte hükümetimizin yerel yönetimlerimizin yaptığı güzel çalışmalarla Türkiye tarım ve gıda güvenliği açısından yine öne çıktı. Ziraat Odası olarak bu çalışmalara destek olduğumuz için gururluyuz. 69 mahallesi bulunan Meram'ın 47 mahallesi tarımla doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilidir. Bugün yaşadığımız pandemi süreci ortada yokken Meram çiftçimize ve tarımına nasıl destek olabiliriz diyerek Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile bir çalışma gerçekleştirdik. O gün yaptığımız o çalışmanın ne kadar doğru bir çalışma olduğu pandemi süreci ile birlikte ortaya çıktı. Biz Meram'da tarım için bir yıl önden gidiyoruz. Tüm bunlar için tüm çiftçilerimiz adına, Başkanımız Mustafa Kavuş'a ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"İnsanımız doğduğu yerde doysun istiyoruz"

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Konya tarımı ve Konya çiftçisine desteklerinin devam ettiğini belirten Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Mustafa Yazlık da törenin Meram Belediyesi ve Meram Ziraat Odası ile yaptıkları protokolün bir sonucu olduğunun altını çizdi. Ekipman desteğinin üçüncü periyodunun da teslim edildiğine vurgu yapan Yazlık, verilen ekipmanların tamamının Konya üretimi olduğunu kaydetti. Hem Başkan Uğur İbrahim Altay hem de Mustafa Kavuş'un bu konudaki hassasiyetlerinin takdire şayan olduğunu belirten Yazlık, "İnsanımızın, doğduğu yerde doymasını esas alıyoruz. Bu nedenle tüm ilçe belediyelerimizle tarımsal destekler noktasında iyi ve yoğun bir işbirliği içindeyiz. Meram Belediyesinde kurulacak olan Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, bu işbirliğini ve koordinasyonumuzu artıracaktır. Şehrimize ve Meramımıza hayırlı olsun" diye konuştu. - KONYA

Konya, Meram, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 11:05

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Kavuş'tan Meram'a 'Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü' müjdesi - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu'nundan F.Bahçe'ye harcama limiti yanıtı: Hiçbir kulübe farklı sistem uygulanmayacak Muharrem İnce'den CHP'nin "Partiyi bölüyor" eleştirilerine sert tepki: Bölücü olan kim? Son Dakika: Beyrut'u yıkan büyük patlamada ölü sayısı 113'e yükseldi Binnur Kaya 'Kırmızı Oda' ile geliyor Beyrut'taki patlamanın ardından oluşan kratere ait uydu görüntüleri paylaşıldı Hamza Hamzaoğlu, Fatih Terim'in yardımcısı olacağına dair çıkan iddiaları yalanladı Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını kısmen kaldırması turizmcileri sevindirdi Mustafa Cengiz, Arda Turan transferini resmen duyurdu: Ekibin isteği üzerine anlaştık Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor Adıyaman Valisi'nden vatandaşlara koronavirüs uyarısı: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu Beyrut'u yerle bir eden patlayıcılar Rus iş adamına ait çıktı Beyrut'u kana bulayan patlama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye sahra hastanesi kurulacak Mert Hakan Yandaş, "Limitsiz" paylaşımıyla TFF'nin F.Bahçe'ye verdiği harcama limitine gönderme yaptı 15 yaşındaki kız amcasının silahlı saldırı girişiminden son anda kurtuldu Mucize kurtuluş! Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
Galatasaray, eski kaptanı Arda Turan ile anlaşmaya vardı Galatasaray, eski kaptanı Arda Turan ile anlaşmaya vardı         
14:58
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu         
14:53
MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu         
14:51
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Aklı olan altınını bozdurmasın Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Aklı olan altınını bozdurmasın         
14:48
Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısına yanıt: Kendi ortağınla ilgilen         
14:37
Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı         
14:33
Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı         
14:09
İstanbul'da koronavirüs testi artık evde ya da iş yerlerinde yapılabilecek İstanbul'da koronavirüs testi artık evde ya da iş yerlerinde yapılabilecek         
14:04
Temmuz ayında en çok onları konuştuk! Ozan Güven ve Hadise, özel hayatlarıyla gündemden düşmedi Temmuz ayında en çok onları konuştuk! Ozan Güven ve Hadise, özel hayatlarıyla gündemden düşmedi         
13:50
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez         
13:42
Edirneli romanlar, ciğerin vazgeçilmezi olan acı biberi oynayarak hasat ediyor Edirneli romanlar, ciğerin vazgeçilmezi olan acı biberi oynayarak hasat ediyor         
13:41
Şiddete uğrayan kadın Şiddete uğrayan kadın "pizza siparişi" bahanesiyle polisi arayarak kendini kurtardı         
13:18
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı         
12:43
Kayısının başkenti Malatya'da hasat sona eriyor Kayısının başkenti Malatya'da hasat sona eriyor         
12:40
Film gibi kurtuluş: Adada mahsur kalan 3 denizciyi 'S.O.S.' kurtardı Film gibi kurtuluş: Adada mahsur kalan 3 denizciyi 'S.O.S.' kurtardı         
12:08
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor         
12:06
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu         
11:50
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim         
11:44
Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi         
11:32
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı         
11:14
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu 2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu         
10:43
Çağatay Ulusoy'dan 5 yıl sonra bir ilk! Mücadele Çıkmazı filminde oynayacak Çağatay Ulusoy'dan 5 yıl sonra bir ilk! Mücadele Çıkmazı filminde oynayacak         
10:42
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak 1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak         
10:32
Fenerbahçe, mecbur kalmadıkça Hasan Ali Kaldırım ile sözleşme imzalamayacak Fenerbahçe, mecbur kalmadıkça Hasan Ali Kaldırım ile sözleşme imzalamayacak         
10:31
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü         
10:16
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi         
09:44
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi         
09:14
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden artan vakalar sonrası Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden artan vakalar sonrası "Altyapı çöktü" iddialarına yanıt         
00:03
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor         
22:55
MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın kızının nikah töreninde 4 genel başkan bir araya geldi MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın kızının nikah töreninde 4 genel başkan bir araya geldi         
22:44
Güvenlik görevlileri tarafından darbedilen Ukraynalı model Daria Kyryliuk ilk kez konuştu Güvenlik görevlileri tarafından darbedilen Ukraynalı model Daria Kyryliuk ilk kez konuştu         
17:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2020 18:00:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Kavuş'tan Meram'a 'Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü' müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei