Başkan Kavuş'tan MHP İl Başkanı Karaarslan'a ziyaret

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, MHP Konya İl Başkanlığı görevine getirilen Remzi Karaarslan'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, vatan ve millet sevgisi ile Cumhur İttifakına verdikleri desteğin, bundan sonra da devam edeceğini belirtti. Meram Belediyesinin başarılı çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve takdirle karşıladıklarını söyleyen Karaarslan, Başkan Mustafa Kavuş'un başarılarının devamını diledi.



"Allah bu birlikteliği bozmasın"



Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise, yeni görevinde Remzi Karaarslan'a muvaffakiyetler diledi. Cumhur İttifakı'nın uzun süredir aynı yolu paylaşan insanların oluşturduğu bir birliktelik olduğunu kaydeden Başkan Kavuş, "Biz bu vatan ve millet için çıktığımız yolda birlikteyiz. Yeni siyasi dostluklar kazandık, arkadaşlıklar oluştu. Birlik ve beraberliğimiz gerek sokakta, gerek teşkilatlarda gerekse Meram Belediye Meclisimizde çok sevindirici bir düzeyde. Hem biz hem de ülkemiz, insani ve siyasi anlamda büyük kazanımlar elde etti. Allah bu birlikteliği bozmasın, ülke düşmanlarına fırsat vermesin. Bunu siyasi kaygılarla değil, ülkemizin geleceği açısından Rabbimden diliyorum. Bu birlikteliğin karşısında olanlara baktığınızda Cumhur İttifakının önemini çok daha iyi anlıyoruz" ifadelerini kullandı.



Ziyarete, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, MHP Meram İlçe Başkanı İbrahim Ay, Meram Belediyesi MHP'li Meclis Üyeleri Mahmut Yaman ve Mustafa Kemal İzgüt ile MHP Konya il yönetim kurulu üyeleri katıldı. - KONYA