Başkan Kavuş, Tantavi Kültür Merkezinde Klasik Türk-İslam sanatları sergisini ziyaret etti

Türk İslam Sanatlarının medeniyetimizin en önemli parçası olduğunu hatırlatan Başkan Kavuş, ruh güzelliklerini en güzel şekilde yansıtan sanatçılara teşekkür ederek, "Böylesi önemli bir sergiye ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük mutluluk ve onur duyuyoruz" diye konuştu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinin ev sahipliğini yaptığı 'Klasik Türk-İslam Sanatları Sergisi'ni ziyaret etti. Ziyaretinde çeşitli okullardan sergiyi gezmeye gelen çocuklarla karşılaşan Başkan Kavuş, öğrencilerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Kavuş,öğretmenlere de kültür ve sanat adına böylesi önemli bir sergiye yeni neslin ilgisini çekmek adına düzenledikleri bu geziler dolayısıyla teşekkür etti.

BAŞKAN KAVUŞ; 'TÜRK-İSLAM SANATLARI, MEDENİYETİMİZİN EN ÖNEMLİ PARÇASI"

Başkan Kavuş daha sonra Destegül Güzel Sanatlar Merkezi tarafından gerçekleştirilen sergiyi gezdi. Sergilenen eserlerle ilgili Destegül Güzel Sanatlar Merkezi Eğitmenlerinden bilgi alan Başkan Kavuş, sergide yer alan Hüsn-i Hat, Tezhip, Minyatür, Çini ve Ebru eserlerin her birini ayrı ayrı inceledi. Eserlerin yapımı ve merkez hakkında da bilgi alan Başkan Kavuş, kendilerini ve ruh dünyalarını sanatla en iyi şekilde ifade ederek sergiye katılan tüm sanatçılara gösterdikleri başarıdan dolayı teşekkür etti. Özellikle hat ve tezhip gibi sanatların şu anzirveyi yaşadığını hatırlatan Başkan Kavuş, 'Medeniyetimizin yeniden ihyası yolunda Türk-İslam Sanatları en önemli rolü üstleniyor. Bu nedenle bu ve buna benzer bize ait sanatlarla ilgilenen sanatçıları teşvik etmek sadece bir sanat faaliyeti değil, bir milletin yeniden doğuşuna destek vermek anlamı taşıyor' diye konuştu.

'BÖYLESİ ÇALIŞMALAR, ŞANLI GEÇMİŞİMİZİ GELECEKTE YAŞATMAK ADINA ATILMIŞ ADIMLARDIR'

Tüm Konyalıları 30 Eylül tarihine kadar Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde sanatseverleri ağırlayacak olan 'Klasik Türk-İslam Sanatları Sergisi'ni gezmeye davet eden Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; "Medeniyetimize ait tüm güzel şeyleri yaşamak, yaşatmak, geleceğe aktarmak sadece kurum ve kuruluşların değil bu milletin her bir ferdinin asli görevlerinden biridir. Geçmişten miras aldığımız kültür ve sanat dünyamız yaşatmamız ve geleceğe aktarmamız gereken bu güzelliklerin başında geliyor. Biz Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde böyle bir sergiye ev sahipliği yapmaktan dolayı onur duyuyoruz. Çünkü bu sıradan bir ev sahipliği değil bizim fikir dünyamızın bir yansıması ve göstergesi. Okullarımızın ve öğrencilerimizin yoğun bir şekilde sergiyi gezdiğini ve sanatlarımıza ilgi gösterdiğini görmek bizleri geleceğimiz adına ümitlendirdi. Onların dünyasında sanatımız adına bir ışık yakabilirsek bu sanat dalları dünyanın son gününe değin yaşayacaktır. Kültür ve sanatımız ayakta durdukça bu millette var olmaya devam edecektir. Bunda Meram Belediyesi olarak payımızın olmasından büyük mutluluk duyuyoruz"