Başkan Kavuş üniversite öğrencileriyle buluştu

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü öğrencileri ve öğretim üyeleriyle, Meram Belediyesi Meclis Salonunda bir araya geldi.



Necmettin Erbakan Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü öğrencileri ve öğretim üyeleriyle bir araya gelen Başkan Kavuş, genel hatlarıyla Rekreasyon Yönetimi Bölümünün eğitim programı ve iş olanakları hakkında bilgi aldı. Başkan Kavuş, çok uzun bir geçmişe sahip olmaması sebebiyle bu meslek dalının tanınırlığının ve bilinirliğinin fazla olmadığına vurgu yaptı. Öncelikle bunun aşılması gerektiğini belirten Başkan Kavuş, "Spor, sanat, hobi, eğlence, sosyal aktiviteleri, turizm faaliyetlerinin yönetimi anlamı taşıyan bu meslek grubu, dünyanın bugün geldiği noktada ihtiyaç hissedilen önemli mesleklerden biri haline geldi. Kamu kurum ve kuruluşlarının, işletmelerin, otellerin ve tatil köylerinin vatandaşa hizmet noktasında ihtiyaç duyduğu rekabet arttıkça akademik bilgiler ile donatılmış nitelikli ve yetişmiş yöneticilere ve çalışanlara duyulan ihtiyaçta artacaktır. Bu da size duyulan ihtiyacın artması anlamı taşıyor" dedi.



"Eğitim ve istihdama katkı adına üzerimize düşenin fazlasını yapma gayretindeyiz"



İş, kariyer ve akademik anlamda insanlar arasındaki rekabetin her geçen gün daha da çetin bir hal aldığını hatırlatan Başkan Kavuş, bunun için hangi alanda ve hangi meslekte olursa olsun gençlerin kendilerini en iyi şekilde hayata hazırlamaları ve en iyi donanıma sahip olmaları gerektiğinin altını çizdi. Türkiye'nin dünya ile rekabeti için de bunun şart olduğunu belirten Başkan Kavuş, "Türkiye diğer birçok alanda olduğu gibi eğitim şartlarının iyileşmesi noktasında da son 16-17 yıllık dönemde önemli bir atılım gerçekleştirdi. Üniversite sayısının artmasından en yüksek teknolojilerin kullanıldığı teknik donanımların kazanımına kadar birçok yenilik sağlandı. Bu imkanları en iyi şekilde değerlendirebilen gençlerimiz hem kendileri hem de ülkemiz adına büyük bir kazanç olacaktır. Bu sebeple asıl yük ve görev sizlere düşüyor. ancak sizler sayesinde bu ülkenin geleceği gerçek anlamda aydınlık olacaktır. Bizler de yerel yönetimler olarak eğitimimize ve istihdama katkı sunmaya gayret gösteriyoruz. Bunun için pek çok projeyi hayata geçirdik, yeni projeler üzerinde çalışmaya da devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - KONYA