Başkan Kavuş: "Yaşlılarımız sokağa çıkmasın, ihtiyaçlarını biz getirelim" - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Kavuş: 'Yaşlılarımız sokağa çıkmasın, ihtiyaçlarını biz getirelim' - Son Dakika

Başkan Kavuş: "Yaşlılarımız sokağa çıkmasın, ihtiyaçlarını biz getirelim"

6 saat önce

Koronavirüsle mücadele kapsamında bir ilki gerçekleştiren Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, 60 yaş üstü vatandaşların evlerinden çıkmamaları ve virüs tehlikesi ile karşı karşıya kalmamaları adına market ve eczane ihtiyaçlarını karşılamada ve fatura ödemelerinde aracılık etmeye başladı.

Başkan Kavuş:

Koronavirüsle mücadele kapsamında bir ilki gerçekleştiren Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, 60 yaş üstü vatandaşların evlerinden çıkmamaları ve virüs tehlikesi ile karşı karşıya kalmamaları adına market ve eczane ihtiyaçlarını karşılamada ve fatura ödemelerinde aracılık etmeye başladı.


'#SokağaÇıkma ihtiyaçlarını biz getirelim' sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde Meram Belediyesinin, 60 yaş üstü vatandaşların market ve eczane ihtiyaçlarının evlerine götürülmesinde ve faturalarının ödenmesinde aracılık edeceklerini belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Covid-19 virüsüne karşı yürüttüğümüz ulusal mücadelede de hemşehrilerimize bir telefon kadar yakınız" diye konuştu. "#EvdeHayatVar kampanyasına verdikleri desteği "#SokağaÇıkma" diyerek pekiştirdiklerini ifade eden Başkan Kavuş, "Yaşlılarımız, yüksek medeniyetimizin bize öğrettiği şekliyle Allah'ın emaneti, cennetin anahtarı, gözümüzün bebeğidir. Onlar bize bir yük değil, hayatlarımızın belki de en güzel tarafıdır. Onları bu virüs belasından olabildiğince koruyup muhafaza etmek bizim için, verilen emanete sahip çıkmak hatta cennetin kapısını aralamaktır. O sebeple böylesi önemli örnek bir çalışmaya imza attık. Hafta sonları dahil olmak üzere onların temel ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bu hizmetimizden yararlanmak isteyen 60 yaş üstü vatandaşlarımız 444 3 042 numaralı telefonu arayacak, bizde bir öğlen bir de akşam olmak üzere günde iki kez ihtiyaçlarını onlara ulaştıracağız. Salgın bakımından risk gurubunda olan bu vatandaşlarımıza ihtiyaçlarının yanında kolonya ve koruyucu maskelerinide hediye edeceğiz. Biz bu noktada yük almaya hazırız. Yeter ki hemşehrilerimiz sokağa çıkmasın, virüs tehlikesi ile karşı karşıya gelmesin" diye konuştu.


"Gönlümüz, duamız sağlık çalışanlarımızla"


Öte yandan Meram Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadelede büyük özveri, fedakarlık ve cesaretle mücadele eden sağlık çalışanları için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından başlatılan alkış kampanyasına tüm birimleriyle destek verdi. Tüm sağlık çalışanlarının virüsle mücadelede en büyük yükü aldığını kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Gece gündüz demeden, çoğu zaman kendi sağlıklarını hiçe sayarak büyük fedakarlık gösteren, çoluk çocuğunu ihmal etme pahasına milletin sağlığı için insanüstü bir çalışma sergileyen, Sayın Bakanımızdan bürokratlara, doktorundan hemşiresine, hasta bakıcısından hizmetlisine kadar tüm sağlık çalışanlarımıza büyük bir vefa borcumuz var. Onların bu gayretlerini takdir etmek ve farkındalık oluşturmak adına başlatılan alkış kampanyasına Meram Belediyesi olarak tüm çalışanlarımızla gönülden destek veriyoruz. Bu tabi ki onların fedakarlığının yanında hiçbir şey belki ama emeklerinin değerini bildiğimizi anlatmanın güzel bir yolu. Gönüllerimizin, dualarımızın onlar, aileleri ve sevdikleri için olduğunu da bilmelerini istiyorum. İyi ki varsınız, şu zor günlerde iyi ki bizimlesiniz" diye konuştu. - KONYA

Konya, Meram, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:55 Kaynak: İHA

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