Başkan Kavuş, Yeni Meram Sanayi esnafıyla buluştu

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un, 'Simitler başkandan, çaylar esnaftan' sloganıyla başlattığı esnaf buluşmalarının son durağı Yeni Meram Sanayi oldu.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un, 'Simitler başkandan, çaylar esnaftan' sloganıyla başlattığı esnaf buluşmalarının son durağı Yeni Meram Sanayi oldu.



Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 'Simitler başkandan, çaylar esnaftan' sloganıyla başlattığı esnaf buluşmaları çerçevesinde bu kez Yeni Meram Sanayi esnafıyla bir araya geldi. AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ve AK Parti Meram İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Selman Avcı'nın da katıldığı buluşmaya esnaflar yoğun ilgi gösterdi.



Buluşma öncesinde her esnafla ayrı ayrı sohbet eden Başkan Kavuş, "Göreve başladığımız ilk günden itibaren kapımız herkese açık oldu. Gelmeyenlere, gelemeyenlere biz gittik. Dertlerini, sıkıntılarını dinledik. Çözüm yollarını birlikte aradık. Esnaf buluşmalarımız da bunun en iyi örneği" dedi.



"Sanayimizin sorunları ancak el birliği ile çözülebilir"



Seçim çalışmaları boyunca Yeni Meram esnaflarını tek tek ziyaret ettiğini hatırlatan Başkan Kavuş, bu nedenle çevre esnafının sorunlarını yakından bildiğini belirtti. El birliği ile yapılacak çalışmalarla bu bölgeyi adına layık bir hale getireceklerini belirten Başkan Kavuş, "Burayı bir cazibe merkezi haline getirmek adına bizim yapacaklarımız var, sizlerin yapacakları var. Önümüzde duran en önemli sorun asfalt ve yeşillendirme çalışmaları. Biz buraya asfalt dökmeye hazırız. Ama esnaflarımız kendi iş yerlerinin önlerini beton, kilitli taş ile düzenlemedikçe bizim dökeceğimiz asfalt birkaç haftada bozulur. Buda eski görüntünün yeniden gelmesi demek. Bunun yaşanmaması için herkesin önce iş yerlerinin önünü düzenlemesi lazım. Siz iş yerlerinizin önlerini düzenleyeceksiniz, biz de geri kalan kısmı. Böylece burasının cazibe merkezi bir sanayi olmasının önü açılacak" şeklinde konuştu.



"Her iki sanayimize de, esnaflarımıza da sahip çıkacağız"



Sorunları çözmek adına istişareyi sürekli olarak dinamik tutacaklarını kaydeden Başkan Kavuş, Meram'da iki ayrı sanayi bulunduğunu hatırlatarak, Yeni Meram Sanayi'nin, gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra gelecek vaat ettiğinin altını çizdi. Belediye olarak her iki sanayiye ve esnaflarına sahip çıkacaklarını söyleyen Başkan Kavuş, "Burada boş iş yerleri gördük. Bunları doldurabilirsek diğer esnaflarımızın da işleri açılacak, daha çok kazanacaklardır. İş yerlerinin dolmasının ilk şartı da sorunların çözülmüş olması. Biz elimizi taşın altına koymaya hazırız, siz de koyduğunuzda bu hedefe ulaşmanın yolu açılacaktır. Sizlerin daha çok kazanması ve rahat koşullarda çalışması için politikalarımızı bu yönde şekillendireceğiz. İşlerinizin daha hızlı çözülmesi adınıza kendi aranızdan bir yönetim çıkarmanız şart. Bu bizlerin de sizlerin de işlerini kolaylaştıracaktır" ifadelerini kullandı.



"Sorunların üstüne üstüne gidiyoruz"



Hedeflerinin sadece burayı derleyip toparlamak olmadığını dile getiren Başkan Kavuş, "Bizim belediye olarak buradaki hedefimiz Yeni Meram Sanayisini vizyon bir merkez haline getirmek. Bunun için programlı bir çalışma gerçekleştirmek istiyoruz. Bu sadece sorunları çözmek anlamından ziyade, yeni ve önemli yatırımları da bölgeye kazandırmak anlamı taşır. Bizim istediğimiz bu. Görmek istediğimiz Yeni Meram Sanayi, asfaltından güvenliğine kadar tüm sorunlarını geride bırakmış, yeşiller içinde, esnafımızın rahat bir çalışma ortamı bulduğu, ihtiyacı olan her şeye en hızlı bir şekilde ulaşabildiği bir sanayi. Bu hedefe ulaşmak için bizler buradayız. Biz sorunların üstüne üstüne gidiyoruz. Sorunları daha çok olan mahallelerimize daha çok gittik. Öncelikli çözmek için daha çok çaba veriyoruz. Burası içinde böyle olacak. Sorunların tümünü çözmek için ihtiyacımız olan tek şey ise zaman" diye konuştu.



Başkan Kavuş, konuşmasının ardından toplantıya katılan esnafları dinledi. Onların sıkıntı, istek ve önerilerini tek tek not aldıran Başkan Kavuş, toplantının ardından esnaflarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - KONYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Rekabet Kurulu, Denizbank'ın Emirates NBD Bank PJSC'ye devrine izin verdi

Son dakika! Trump'ın "Aptal" dediği büyükelçi istifa etti

Almanya Başbakanı Merkel, kameralar önünde üçüncü kez titreme nöbeti geçirdi

AYM Ali İsmail'le aynı sokakta dövülen Doğukan Bilir için kararını verdi: Dayak değil eziyet