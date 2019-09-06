Son Dakika Haberleri: Başkan Kavuş: "Zabıkta gören gözümüz, halka açılan kapımızdır"
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Kavuş: "Zabıkta gören gözümüz, halka açılan kapımızdır"

1 saat önce

Zabıta Teşkilatının 193. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Yavuz Kızılaslan ve daire amirleri ile Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü daire amirleri Meram Belediye Başkanı Mustafa...

Başkan Kavuş:

Zabıta Teşkilatının 193. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Yavuz Kızılaslan ve daire amirleri ile Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü daire amirleri Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'u makamında ziyaret etti.


Bu yıl 193. sü kutlanan hafta dolayısıyla gerçekleşen ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Mustafa Kavuş, zabıtanın modern şehir hayatının olmazsa olmazı olduğunu dile getirdi. Zabıtanın, kontrol ve denetimlerle insan sağlığına sunduğu katkının yanısıra şehir hayatını düzenlemede önemli bir rol üstlendiğini belirten Başkan Kavuş, "Şehrin birçok açıdan daha yaşanabilir bir hal almasında en önemli yük zabıtalarımızın omuzlarında. Bu görevi yürüten arkadaşlarımız, şehrin düzeni ve sağlığı açısından önemli bir vazife yürütürken aynı zamanda belediyelerimizin gören gözü, duyan kulağı, tutan eli, halka açılan kapısı hatta vitrini mesafesindedir. Büyükşehir Belediyemiz ve diğer merkez ilçeler ile ortaya konulan koordinasyon içindeki çalışmalar sayesinde Konya tüm Türkiye'ye örnek bir şehircilik sergiliyor. Bu vesile ile tüm zabıta arkadaşlarımın haftasını kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.


Zabıta haftası dolayısıyla bir diğer ziyarette Bem-Bir-Sen Konya Şubesi tarafından Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne gerçekleştirildi. - KONYA

Meram Belediyesi, Zabıta, Meram, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir aile faciası daha! Tartıştığı kocasını keserle öldürdü
Konya'da tartıştığı kocasını keserle vurarak öldürdü CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili ilk açıklama Son Dakika: CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu'na 9 yıl 8 ay hapis cezası verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 16:00:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Kavuş: "Zabıkta gören gözümüz, halka açılan kapımızdır"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]