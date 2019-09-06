Başkan Kavuş: "Zabıkta gören gözümüz, halka açılan kapımızdır"

Zabıta Teşkilatının 193. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Yavuz Kızılaslan ve daire amirleri ile Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü daire amirleri Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'u makamında ziyaret etti.



Bu yıl 193. sü kutlanan hafta dolayısıyla gerçekleşen ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Mustafa Kavuş, zabıtanın modern şehir hayatının olmazsa olmazı olduğunu dile getirdi. Zabıtanın, kontrol ve denetimlerle insan sağlığına sunduğu katkının yanısıra şehir hayatını düzenlemede önemli bir rol üstlendiğini belirten Başkan Kavuş, "Şehrin birçok açıdan daha yaşanabilir bir hal almasında en önemli yük zabıtalarımızın omuzlarında. Bu görevi yürüten arkadaşlarımız, şehrin düzeni ve sağlığı açısından önemli bir vazife yürütürken aynı zamanda belediyelerimizin gören gözü, duyan kulağı, tutan eli, halka açılan kapısı hatta vitrini mesafesindedir. Büyükşehir Belediyemiz ve diğer merkez ilçeler ile ortaya konulan koordinasyon içindeki çalışmalar sayesinde Konya tüm Türkiye'ye örnek bir şehircilik sergiliyor. Bu vesile ile tüm zabıta arkadaşlarımın haftasını kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.



Zabıta haftası dolayısıyla bir diğer ziyarette Bem-Bir-Sen Konya Şubesi tarafından Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne gerçekleştirildi. - KONYA