Başkan Kaya; "Bu bayram Samet'in Bayramı olsun" - Son Dakika

Başkan Kaya; "Bu bayram Samet'in Bayramı olsun"

28.04.2021 16:21
Başkan Kaya;

Aydın'da geçirdiği talihsiz kaza nedeniyle ameliyatla iki kolu omzundan kesilen Samet Aktepe'nin tedavisine başlandı.

Aydın'da geçirdiği talihsiz kaza nedeniyle ameliyatla iki kolu omzundan kesilen Samet Aktepe'nin tedavisine başlandı. Başlatılan yardım kampanyası kapsamında medikal şirketin İstanbul'daki protez uyulama merkezinde tetkiklerine başlanılan Samet'in omzundaki kas ve sinir kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Yardım kampanyasında bugün itibariyle 600 bin liraya ulaştık. Tedavi için 800 bin liraya daha ihtiyacımız var. Hayırsever vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Haydi, bu bayram sizlerin desteğiyle Samet'in bayramı olsun" ifadelerini kullandı.

Samet'e protez kol takacak olan medikal şirketi de Samet'in omzunda yaşanabilecek sinir ve doku kaybının önüne geçilmesi için İstanbul'daki protez uyulama merkezinde ilk tetkiklerine başladı. Tedavi süreciyle ilgili bilgi veren Başkan Kaya, "Samet'in tedavisi uzun soluklu bir tedavi. Bu sebeple Samet'in öncelikle protez sürecine kendisini hazırlaması gerekiyor. Doktorları bu dönemde vücudun ilgili bölümlerinde kas ve doku kaybının önlenmesinin çok önemli olduğu belirtti. Ayrıca Samet'in omuzlarında, özel hazırlanan test soketleri üzerinden denemeler yapıldı. Samet'e yardımcı olan, tedavisiyle ilgilenen gerek İstanbul'daki gerekse Aydın'daki tüm doktor ve sağlık çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"800 bin lira daha gerekiyor"

Samet'in tedavi giderlerinin karşılanması ve protez kollarına kavuşabilmesi için İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya girişimleriyle valilik izni alınarak başlatılan yardım kampanyası Türkiye'nin dört bir yanından destek görüyor. Tedavi için eksik kalan 800 bin liranın toplanması için yeniden çağrı yapan Başkan Kaya, "1 milyon 400 bin lira toplamayı hedeflediğimiz yardım kampanyasında bugün itibariyle 600 bin liraya ulaştık. Tedavi için 800 bin liraya daha ihtiyacımız var. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın yoğun olarak yaşandığı mübarek Ramazan ayında hayırsever vatandaşlarımızın çok daha duyarlı davranacağını düşünüyor ve çağrıda bulunuyorum. Haydi, bu bayram sizlerin desteğiyle Samet'in bayramı olsun. Samet yeniden hayata dokunsun" dedi.

Aydın Valiliği onayıyla açılan yardım kampanyası hesap bilgilerini paylaşan Başkan Kaya, tedaviye katkıda bulunmak isteyenleri hesap sahibi Samet Aktepe adına Ziraat Bankası İncirliova Şubesi 96563343-5001 797 hesap numarasına yada TR70 0001 0007 9796 5633 4350 01 IBAN numarasına desteklerini iletebileceklerini belirtti. - AYDIN

Başkan Kaya; Bu bayram Samet'in Bayramı olsun
Başkan Kaya; Bu bayram Samet'in Bayramı olsun
Başkan Kaya; Bu bayram Samet'in Bayramı olsun

İncirliova, Bayram, Protez, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Kaya; 'Bu bayram Samet'in Bayramı olsun' - Son Dakika


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