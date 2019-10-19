Son Dakika Haberleri: Başkan Kaya'dan Başkan Yaman'a ziyaret
Son Dakika Yaşam Başkan Kaya'dan Başkan Yaman'a ziyaret

Başkan Kaya'dan Başkan Yaman'a ziyaret

2 saat önce

Sakarya'nın Geyve İlçe Belediye Başkanı Murat Kaya, Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı ziyarette bulundu.

Başkan Kaya'dan Başkan Yaman'a ziyaret, System.String[]

Sakarya'nın Geyve İlçe Belediye Başkanı Murat Kaya, Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı ziyarette bulundu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yaman konuğuna teşekkür etti. Ardından bir açıklamada bulunan Yaman, "Geyve ilçesinin yerel kalkınmadaki mimarı Belediye Başkanımız Murat Kaya kardeşim ve Geyveli kardeşlerimiz beldemize gelerek bizleri ziyaret ettiler 3'üncü dönem tecrübesi ile ilçesini ülkemizin en tanınan yerleşim yeri haline getiren saygıdeğer başkanımıza ve kıymetli arkadaşlarına nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Mustafa Yaman, Murat Kaya, Bilecik, Geyve, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:35 Kaynak: İHA
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