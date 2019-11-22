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Başkan Kaya'dan emekli öğretmenlere ziyaret

6 saat önce

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde İncirliova'da yaşayan emekli öğretmenlere evlerinde ziyarette bulundu.

Başkan Kaya'dan emekli öğretmenlere ziyaret, System.String[]

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde İncirliova'da yaşayan emekli öğretmenlere evlerinde ziyarette bulundu. Ziyaretler sırasında Başkan Kaya'nın kendi öğretmenlerini ziyaret ettiği zamanlarda duygu dolu anlar yaşandı.


İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Atatürk, Sandıklı, Hacıaliobası, Kurtuluş ve Akçeşme mahallerinde yaşayan ve uzun yıllar görev yapmış altı emekli öğretmeni evlerinde ziyaret etti. Başkan Kaya "Öğretmenlerimize çok şey borçluyuz, onlar için ne yapsak azdır, öğretmenlerimizi ziyaret etmeye devam edeceğim" diye konuştu.


Bu ziyaretin kendisi için en güzel öğretmenler günü hediyesi olduğunu söyleyen ve aynı zamanda Başkan Kaya'nın da öğretmeni olan emekli öğretmen Makbule Yasak "Bugüne kadar çeşitli etkinlikler oldu ama hiç kimse evimize kadar gelip bizi ziyaret etmedi. İlk kez böyle duyarlı ve anlamlı bir ziyaret oldu bizim için. Çok mutlu oldum. Bu ziyaret benim için en güzel öğretmenler günü hediyesi oldu. Öğrencim belediye başkanı olunca çok gurur duymuştum. Bize gösterdiği vefası ile öğrencimle bir kez daha gurur duydum. Aytekin Kaya çalışkandır, bu çalışkanlığı ile görevinde başarılı olacağına inanıyorum, İncirliova için güzel işler yapacak" diye konuştu.


"Öğretmenlerimiz için ne yapsak azdır" diyerek öğretmenlerin değerini vurgulayan Başkan Kaya "Eğitim, hayatımızın en önemli ihtiyacı, biz aldığımız eğitimle hayatımızı sürdürüyoruz. Bu sebeple öğretmenlerimize çok şey borçluyuz, onlar için ne yapsak azdır. Bizim için çok kıymetliler. Değerleri asla ölçülmez. Başöğretmenimiz Büyük Atatürk'ün vurguladığı gibi "Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır." Bizde bu anlayışla yıllarını eğitime adamış ve binlerce öğrenci yetiştirmiş öğretmenlerimizi evlerinde ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladık. Duygu dolu anlar yaşadık. Ziyaretlerim devam edecek. Ben bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, emekli olmuş öğretmenlerimize sağlıklı bir yaşam, görevleri başındaki öğretmenlerimize meslek hayatlarında başarı ve kolaylıklar diliyorum. Terör saldırılarında ve görev sırasında kaybettiğimiz şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum" dedi. - AYDIN

Aytekin Kaya, İncirliova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:50 Kaynak: İHA
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