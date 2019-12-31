Başkan Kaya'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Kaya'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika

Başkan Kaya'dan yeni yıl mesajı

6 saat önce

Alperen Ocakları Vakfı Karabük İl Başkanı Ahmet Yasin Kaya yeni yıl dolasıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Kaya'dan yeni yıl mesajı, System.String[]

Alperen Ocakları Vakfı Karabük İl Başkanı Ahmet Yasin Kaya yeni yıl dolasıyla kutlama mesajı yayımladı.


Kaya mesajında, "2020 yılının ekonomi, demokrasi, özgürlükler, güvenlik, adalet ve yönetimde dünyanın en ileri ülkeleri düzeyine ulaşacak başarılar elde ettiğimiz bir yıl olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.


Kaya, yeni yıl mesajında insanların ve ülkelerin yaşamlarında yeni başlangıçların ve atılan her yeni adımın kuşkusuz büyük önemi bulunduğunu belirterek, yaşanan her türlü olumsuzluğa karşı aydınlık gelecek ümidinin asla kaybedilmemesi gerektiğinin altını çizdi.


İnsanlar gibi ülkeleri yöneten ve sorumluluk makamında bulunanların da yaşanan hatalardan ders çıkarması, barış ve esenlik adına 'yeni başlangıçlar' yapması tavsiyesinde bulunan Kaya, şu ifadelere yer verdi: "2020 yılının ekonomi, demokrasi, özgürlükler, güvenlik, adalet ve yönetimde dünyanın en ileri ülkeleri düzeyine ulaşacak başarılar elde ettiğimiz bir yıl olmasını Cenabıhak'tan diliyorum. Kendimize, birbirimize ve geleceğimize olan güvenimizi muhafaza ederek, yeni yılda milletçe umutlarımızın ve toplumsal beklentilerimizin gerçekleşmesi en içten temennimdir. Sosyal ve hukuk devleti ilkelerinin zirve yaptığı, birlik ve beraberlik içinde vatanın ve milletin bütünlüğüne sahip çıkıldığı, milli onur ve bekamızın korunduğu, coğrafyamızdaki acıların sona erdiği, torunlarımıza insanca yaşayabilecekleri müreffeh bir Türkiye bırakabilmenin ülküsü ve dileğiyle aziz Türk milletinin yeni yılını kutluyor, her ferdine sağlık ve esenlikler diliyorum." - KARABÜK

Alperen Ocakları, Ahmet Yasin, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2020'ye ilk giren ülke Yeni Zelanda oldu
Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken yeni yıl mesajı: Bazı yanlışları düzeltme fırsatım var Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın iç çamaşırlı yılbaşı paylaşımına beğeni yağdı Trabzonspor, Badou Ndiaye transferini bitirdi!

Son Dakika Haberleri
20:52 Endonezya 2020'yi havai fişek gösterileriyle karşıladı (1) - Son Dakika
20:50 Endonezya 2020'ye havai fişek gösterileriyle girdi - Son Dakika
20:48 Milli Piyango çekilişi - Amorti rakamları 4 ve 8 olarak belirlendi - Son Dakika
20:47 2020 yılbaşı çekilişinde amorti rakamları 4 ve 8 oldu. - Son Dakika
20:46 Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye "1358490" numaralı... - Son Dakika
20:41 Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu - Son Dakika
20:35 Son dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti rakamları açıklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 20:53:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Kaya'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]