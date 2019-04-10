Son Dakika Haberleri: Başkan Kaya Maden Ocağında

Başkan Kaya Maden Ocağında

1 saat önce

Ordu'nun Kabadüz ilçesi Belediye Başkanı Yener Kaya, maden ocağında çalışan işçileri ziyaret ederek, onlarla sohbet etti.

Başkan Kaya Maden Ocağında, System.String[]
Ordu'nun Kabadüz ilçesi Belediye Başkanı Yener Kaya, maden ocağında çalışan işçileri ziyaret ederek, onlarla sohbet etti.

İlçenin Akgüney Mahallesi'nde bulunan maden ocağını ziyaret eden Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, işçilerle bir araya geldi. Ekmeğini yerin metrelerce altında kazanan işçilerle bir araya gelen Başkan Yener Kaya, tüm çalışanlara hayırlı mesailer dileğinde bulundu.

İşçilerle bir araya gelmenin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Başkan Kaya, "Ekmeğinizi yerin metrelerce altında kazanmak hem zor hem de annenizin ak sütü kadar helal. Hepinize kazasız belasız, sağlıklı güzel çalışmalar diliyorum. Hepinize kapımız sonuna kadar açık. Bir isteğini olduğunda bizler sizlerin her zaman yanınızdayız. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum" dedi. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:05 Kaynak: İHA
Ordu, Yener Kaya, Kabadüz, Güncel
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