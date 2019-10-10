Son Dakika Haberleri: Başkan Kaya, Mehmetçiğin zaferi için dua okuttu
Son Dakika Güncel Başkan Kaya, Mehmetçiğin zaferi için dua okuttu

Başkan Kaya, Mehmetçiğin zaferi için dua okuttu

48 dakika önce

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, tüm ilçede yayın yapan belediye hoparlör sisteminden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması, Mehmetçiğin barış harekatında başarı elde edip sağ salim...

Başkan Kaya, Mehmetçiğin zaferi için dua okuttu, System.String[]

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, tüm ilçede yayın yapan belediye hoparlör sisteminden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması, Mehmetçiğin barış harekatında başarı elde edip sağ salim ülkeye dönmeleri için dua okuttu.


Belediye santralinden emekli imam Ramazan Sert'in okuduğu dualara İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Belediye Başkan Yardımcıları Hülya Erginer, Ender Yeğen ve Mehmet Güler ile esnaflar ve vatandaşlar eşlik etti.


Başkan Kaya kahraman askerlere dualarıyla destek olmak istediklerini belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz vatanımızın güvenliği için bölgedeki tüm terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Biz de İncirliova'dan kahraman askerlerimize dualarımızla destek olmak istedik. Belediye hoparlöründen İncirliova halkının katılımıyla askerlerimizin zaferi için duamızı yaptık. Harekata katılan kahraman Mehmetçiklerimize üstün başarılar diliyorum. Yüce Allah askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah ayaklarını taşa değdirmesin. Dualarımız, kalbimiz Mehmetçiklerimizle. Türk Milleti kahraman ordusunun yanındadır. İncirliova kahraman ordusunun yanında" diye konuştu. - AYDIN

Barış Pınarı Harekatı, Aytekin Kaya, İncirliova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akçakale ve Ceylanpınar'a saldırı: 9 yaralı
Pakistan, Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'ye desteğini açıkladı Teröristlerden Türk gazetecilere canlı yayında keskin nişancı saldırısı Ahmet Davutoğlu'ndan Esed yorumu: Herkes, herkesle görüşmeli

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 16:31:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Kaya, Mehmetçiğin zaferi için dua okuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]