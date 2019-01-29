Başkan Kaya ve Yüce, Küçük Sanayi Sitesi Esnafı ile Bir Araya Geldi

AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce ve Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Küçük Sanayi sitesi esnafı ile bir araya geldi.

AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce ve Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Küçük Sanayi sitesi esnafı ile bir araya geldi.



Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce ve Küçük Sanayi sitesi esnafı, kahvaltıda bir araya geldi. Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezinde gerçekleştirilen buluşmada konuşan Yüce, Sakarya'nın tamamında hizmetlerle dolu bir 5 yıl yaşanacağını ifade ederek, katılımcıların destek ve dualarını istedi.



"Birlikte güzel hizmetler"



Geyve'de yapılan hizmetlerin konuşulduğu toplantıda ev sahipliği yapan Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, "Huzurun ve hizmetin devam edeceği Geyve'de halkımıza ilkleri yaşatmaya devam edeceğiz. Yeni dönemde de ilçemizde farklı projelere imza atacağız. İlçemizin dışarıdan misafir ağırlayacağı birbirinden farklı projelerin çalışmalarını yapılıyor. İnşallah Büyükşehir Belediyemizle de ortak projelerimiz olacak. Birlik beraberlik içerisinde Geyve halkımıza güzel hizmetler vereceğimize inanıyorum" dedi



"Geyve tarımın gözdesi"



Kentin güneyinde yer alan Geyve'nin tarımın gözdesi bir ilçe olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Yüce, "İlçe belediyemizin hayata geçirdiği Yöresel Ürünler Üretim Merkezi de ilçemizde yetişen ürünlerin marka değeri kazanması açısından çok önemli bir yere sahip. Biz de inşallah şehrimizi her alanda marka yapacak çalışmalar gerçekleştireceğiz. Mega projelerimizle Geyve ilçemizin gelişimini sağlayacağız. İhtiyaçlar konusunda kamuoyu araştırmaları yapıyoruz. Sonuçları değerlendirerek harekete geçeceğiz. İnşallah Geyve için çok önemli çalışmaları 5 yıllık süreçte hayata geçireceğiz. 31 Mart yerel seçimlerinin hem Geyvemiz hem de şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde bir seçim sürecini geride bırakır, sevdamız olan şehrimize hizmet sunmaya başlarız. Tüm esnaf kardeşlerimize hayırlı ve bereketli kazançlar diliyor, çalışmalarında kolaylıklar temenni ediyorum" şeklinde konuştu.



"Gondol sefası"



Toplantıda, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya'nın yanı sıra çok sayıda davetli yer aldı. Toplantı sonrasında "Nehirde gondol sefası" sloganıyla hayata geçirilen Sakarya Nehri Rekreasyon Projesi alanı gezildi. Projeyi çok beğendiğini söyleyen Yüce, "Sadece Sakarya'ya değil Marmara bölgesine hizmet verecek bir proje" dedi. - SAKARYA

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