Başkan Kaya'ya 'Türkan Saylan' teşekkürü

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın Kasım ayı meclis toplantısındaki " Türkan Saylan'ın ismini sildirmem" tavrına sivil toplum örgütlerinden ve siyasi partilerden destek geldi.



İncirliova Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısında yedi MHP'li meclis üyesi belediye hizmet binası önündeki Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi isminin değiştirilerek eski belediye başkanlarından Şerif Temel'in adının verilmesi için önerge verdi. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya "Türkan Saylan ismini sildirmem" diyerek önergeyi gündeme almayarak reddetti. Başkan Kaya'nın bu tavrına Türkan Saylan'ın kurucu genel başkanı olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği başta olmak üzere Atatürkçü Düşünce Derneği ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden destek geldi. ÇYDD, ADD ve CHP'nin başkan ve üyeleri Başkan Kaya'yı makamında ziyaret ederek Türkan Saylan isminin yaşatılması konusundaki hassasiyeti için teşekkür etti.



Teşekkür ziyaretine ÇYDD Aydın Şube Başkanı Nurten Atalay, ADD Aydın Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Asar, Abdulkadir Turhan, ADD İncirliova Şube Başkanı Belgin Güler, Cumhuriyet Halk Partisi İncirliova İlçe Başkanı Hasbi Akman ile CHP İncirliova Kadın Kolu Başkanı Gülşah Çağlar katıldı.



Ziyarette konuşan ÇYDD Aydın Şube Başkanı Türkan Atalay; "Dünyada eşi az bulunan örnek kişilik kurucu genel başkanımız Türkan Saylan'ı sahiplenmeniz, onun adının yaşatılması için gösterdiğiniz hassasiyet bizi duygulandırdı, şahsım ve derneğimiz adına size teşekkür ediyorum" dedi.



Başkan Kaya'ya teşekkürlerini ileten ADD İncirliova Şube Başkanı Belgin Güler; "Atatürk ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıktığınız sürece size söz veriyoruz desteğimiz her zaman sizinle olacak" diye konuştu.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kaya; " Ziyaretiniz bizi çok mutlu etti, aslında teşekkür edilecek bir şey değil görevimi yaptım. Büyük Atatürk'ün ilkelerini ve değerlerini benimsemiş ve bu doğrultuda ömrü boyunca çalışmış aydın bir cumhuriyet kadınının adını yaşatmak bizim görevimiz, biz görevimizi yaptık. Ben bu görevde olduğum sürece kimse o ismi oradan silemez. Atatürk ve Cumhuriyet değerlerine bağlılığınız için asıl ben sizlere teşekkür ederim. Söz veriyorum Atatürk ve Cumhuriyet değerleri sonsuza dek İncirliovamızda yaşayacak ve yaşatılacaktır" dedi. - AYDIN