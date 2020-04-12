Başkan Kayalar berber oldu - Son Dakika

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, oğlu Kenan Kayalar'ın saçlarını kestiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı, fotoğraf kısa sürede büyük beğeni topladı.



Korona virüs ile mücadele kapsamında açıklanan genelge gereği kapalı olan berberler nedeniyle Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, oğlu Kenan Kayalar'ın saçlarını kendisi kesti. O anları ise eşi Aslı Kayalar ve kızı Nil Venüs Kayalar fotoğraflarken, sosyal medya hesabında fotoğrafları paylaşan Başkan Kayalar büyük beğeni topladı.



Oğlunun saçını kestiği an ile kesim sonrasına ait fotoğrafları paylaşan Başkan Kayalar fotoğrafları, "Kurallara uyuyor evde kalıyoruz, kendi işimizi de kendimiz görüyoruz. Oğlum Kenan'ın yeni saç stili benim elimden" diye notuyla paylaştı. - İZMİR