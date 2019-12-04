Son Dakika Haberleri: Başkan Kayalar'dan anlamlı ziyaret
Son Dakika Güncel Başkan Kayalar'dan anlamlı ziyaret - Son Dakika

Başkan Kayalar'dan anlamlı ziyaret

6 saat önce

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında ilçedeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerini ziyaret etti.

Başkan Kayalar'dan anlamlı ziyaret, System.String[]

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında ilçedeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerini ziyaret etti.


Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, eşi Aslı Kayalar ve meclis üyeleriyle birlikte Dünya Engelliler Günü sebebiyle ilçedeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerini ziyaret ederek, engelli vatandaşlarla bir araya geldi. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim alan öğrenciler karşılarında Başkan Kayalar'ı görünce büyük mutluluk yaşadı. Başkan Kayalar da öğrencilerin kendisine gösterdiği ilgiye karşılıksız kalmadı. Her öğrenciyle tek tek ilgilenen Başkan Kayalar ve eşi, öğrencilerin derslerine de konuk oldu. Eğitim merkezlerinin yöneticileri ve eğitmenlerle de bir araya gelen Başkan Kayalar, kendilerine destek sözü verdi.


Öte yandan gerçekleştirilen ziyaretlerden dolayı mutluluğunu ifade eden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ilçemizdeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine ziyaretlerde bulunarak engelli kardeşlerimizle bir araya geldik. Onların gözlerindeki sevgiyi gördükçe biz de mutlu olduk. Menderes Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz uygulamalarla onların bir gün değil her gün yanlarındayız. Herkesin belediyesi, her kesimin sesi olarak çıktığımız hizmet yolculuğunda engelli kardeşlerimizin de sesiyiz." dedi. - İZMİR

Dünya Engelliler Günü, Mustafa Kayalar, Menderes, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu yeni parti için başvuru yaptı mı? Bakanlık'tan yanıt geldi
Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı Son dakika: Devlet Bahçeli'den 'af yasası' açıklaması: Beklemeye aldık Son dakika: NATO Zirvesi sona erdi! Londra Bildirgesi yayımlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 17:06:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Kayalar'dan anlamlı ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]