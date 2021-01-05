Başkan Kayalar'dan Kılıçdaroğlu'na hizmet raporu - Son Dakika

Başkan Kayalar'dan Kılıçdaroğlu'na hizmet raporu

05.01.2021 10:48
Başkan Kayalar'dan Kılıçdaroğlu'na hizmet raporu, System.String[]

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, 500 günlük faaliyet raporunu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sundu.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, 500 günlük faaliyet raporunu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sundu.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, göreve geldiği günden itibaren 500 günde ilçede yapılan çalışmalarla ilgili raporu CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na sundu. Başkan Kayalar, Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları ve Genel Başkan Başdanışmanlarını da ziyaret etti. Başkan Kayalar'ın Ankara'daki temasları Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaretiyle son buldu.

Bilgilendirme ziyaretleri

İki günlük Ankara ziyaretini değerlendiren Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek kendisine ilçemizde yapmış olduğumuz hizmetlerin yer aldığı raporumuzu sunduk. Ardından Genel Sekreterimiz, Genel Başkan Yardımcılarımız ve Genel Başkan Başdanışmanlarını ziyaret ettik. Yaptığımız görüşmelerde Menderes'imize kazandırdığımız hizmetlerimiz hakkında kendilerini bilgilendirdik. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği vizyon doğrultusunda sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini ilçemizde sunmaya devam edeceğiz. Ankara programımız kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaşı da ziyaret ettik. Kendisiyle, yerel yönetim konusunda gerçekleştirdiği başarılı ve özverili çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulunduk" dedi. - İZMİR

Başkan Kayalar'dan Kılıçdaroğlu'na hizmet raporu
Başkan Kayalar'dan Kılıçdaroğlu'na hizmet raporu
Başkan Kayalar'dan Kılıçdaroğlu'na hizmet raporu

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Kayalar, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Kayalar'dan Kılıçdaroğlu'na hizmet raporu - Son Dakika


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