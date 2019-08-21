Son Dakika Haberleri: Başkan Kayalar'dan yangın sonrası o iddialara yanıt
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Başkan Kayalar'dan yangın sonrası o iddialara yanıt

1 saat önce

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, yangınla mücadele eden ekibin temel ihtiyaçlarının karşılanmadığı iddialarına ilişkin, "Yangın alanında çalışan tüm ekipler için sabah, öğlen ve akşam olmak üzere 750 kişilik gıda desteği, bin adet su desteğinde bulunduk" dedi.

Başkan Kayalar'dan yangın sonrası o iddialara yanıt, System.String[]

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, yangınla mücadele eden ekibin temel ihtiyaçlarının karşılanmadığı iddialarına ilişkin, "Yangın alanında çalışan tüm ekipler için sabah, öğlen ve akşam olmak üzere 750 kişilik gıda desteği, bin adet su desteğinde bulunduk" dedi.


Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, yangınla mücadele eden ekibin temel ihtiyaçlarının karşılanmadığına yönelik iddialar hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Kayalar, yangın faciasının siyasete alet edildiğini öne sürdü. Başkan Kayalar, "Menderes Belediyesi olarak facianın başladığı ilk andan itibaren tüm imkanlarımızla alanda söndürme çalışmalarına destek verdik. Bütün ekibimizle ve ekipmanımızla yangın kontrol altına alınıncaya kadar alanda yer aldık. Yangından etkilenen mahallelerimizde ki vatandaşlarımız için belediye binamız ve belediyemize ait Görece Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu ile Şehit Ömer Halisdemir Parkımızı 24 saat açık tutarak mağduriyetlerini giderdik. Yangın alanında çalışan tüm ekipler için sabah, öğlen ve akşam olmak üzere 750 kişilik gıda desteği, bin adet su desteğinde bulunduk. Böylesine acı bir olayda yapmış olduğumuz destekleri anlatmak ve bu açıklamaları yapmak zorunda bırakması ne yazık ki beni derinden yaraladı. İzmir'in hatta ülkemizin yüreğini yakan bir facianın henüz daha külleri bile soğumamışken sadece siyaset olsun diye yapılan bu açıklamayı tüm Menderes ve İzmir halkının vicdanına bırakıyorum" dedi. - İZMİR

Mustafa Kayalar, Menderes, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:37 Kaynak: İHA
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