Başkan Kayalar En Başarılı Belediye Başkanı - Son Dakika

ORC Araştırma Şirketi, Türkiye genelinde yaptığı yerel yönetimler performans araştırması sonuçlarını açıkladı. Belediye başkanlarının 2 yıllık görev süresinde gerçekleştirdikleri başarı grafiğinin yansıtıldığı ankette Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ilk 10'a girme başarısını gösterdi.

Oy oranı arttı

Anket, 19 Mart-7 Nisan tarihleri arasında 30 büyükşehirde, 25 bin seçmenin üzerindeki tüm ilçelerde toplam 27 bin 160 kişi ile yüz yüze ve CATI yöntemiyle gerçekleşti. En başarılı belediye başkanları listesinde, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde almış olduğu oydan daha fazla başarı oranına sahip olan büyükşehir ilçe belediye başkanları yer aldı. Ege Bölgesi sonuçlarına göre Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, yüzde 2,3 artış oranı ile en başarılı belediye başkanları arasında ilk 10'a girdi. Başkan Kayalar, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde aldığı yüzde 55,6'lık oy oranını yüzde 57,9'a çıkarmış oldu.

Bu başarı hepimizin

Anket sonuçlarını değerlendiren Menderes Belediye Başkanı Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, " Türkiye geneli yapılan anket sonuçlarında Ege Bölgesi'nin en başarılı belediye başkanları arasında yer almak gurur verici. Bu başarıyı yakalamamızın en büyük sebebi bize inanan, bize güvenen hemşehrilerimizdir. Onların sayesinde Menderes'imizde göreve geldiğimiz günden itibaren büyük bir özveriyle çalışıyoruz. İlçemizi hak ettiği noktaya getirmek için gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimizi durmadan, yorulmadan sürdürüyoruz. Bu tür sonuçlar yapmış olduğumuz işlerin vatandaş üzerindeki etkisini de ortaya koyuyor. Doğru işler yaparak, hemşehrilerimizin sesi olmak mutluluk verici. İlk günkü heyecanla, ilk günkü aşkla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

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