Başkan Kayalar Esnafın Derdine Ortak Oldu - Son Dakika

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Menderes Çevre Yolu'nda yapılan çalışmalar kapsamında kapatılan cepler nedeniyle mağdur olan esnafla bir araya geldi. Meclis üyelerinin de katıldığı toplantıda sorunun çözümüne yönelik neler yapılabileceği konuşuldu.

Takipçisi olacağız

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Menderes Çevre Yolu'nda yapılan çalışmalar kapsamında kapatılan cepler nedeniyle mağdur olan esnafımızla bir araya geldik. Esnaf kardeşlerimizle sıkıntının çözümüne yönelik neler yapabileceğimizi konuştuk. Ortak akıl ile sorunun çözümü noktasında gerekli adımları atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.