Başkan Kayalar, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Kayalar, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunu ziyaret etti.

Başkan Kayalar, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti, System.String[]

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunu ziyaret etti.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve CHP Menderes İlçe Başkanı Gizem Ergün'ü parti genel merkezindeki makamında ağırladı. Ziyarette, ilçe için yapılan hizmetleri anlatan Başkan Kayalar, Menderes'in simgesi olan nazar boncuğundan yapılmış el yapımı sehpayı da Kılıçdaroğlu'na hediye etti.


Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, ziyaretle ilgili, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizde ilçemiz için yapmış olduğumuz derman belediyeciliğiyle ilgi bilgi verdik. Görev süremiz boyunca vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmek adına neler yaptığımızı kendisine anlattık. Vatandaş odaklı çalışmalarımız kendisini memnun etti. Korona virüsü mücadelemizde neler yaptığımızla ilgili de genel başkanımıza bilgi aktardık. Menderes'e getirdiğimiz baharı genel başkanımızdan aldığımız destek ile sürdürüyoruz. Kendisinin, ilçemize göstermiş olduğu ilgi ve alaka bizi çok mutlu etti" dedi.


"Büyük desteğiyle ilçe binamızı satın almış olduk"


CHP Menderes İlçe Başkanlığı binasının satın alınması konusunda Kılıçdaroğlu'nun büyük destek verdiğini kaydeden Başkan Kayalar, "Partimizin ilçe başkanlığı çok kısa süre önce yeni yerine taşınmıştı. Bu süreçte de ilçe başkanlığımızın tapusunu partimize kazandırmak istedik. Bu isteğimizi de Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu geri çevirmedi ve kendisinin büyük desteğiyle ilçe binamızı satın almış olduk. Kendisine verdiği büyük destek için teşekkür ederim" şeklinde konuştu.


CHP Menderes İlçe Başkanı Gizem Ergün da, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisine ilçe başkanlığı olarak yapmış olduğumuz çalışmaları anlattık, örgüt olarak gelecek seçimlere hazır olduğumuzun da mesajını verdik. İlçe başkanlığımızın tapusunun partimize kazandırılması konusunda verdiği büyük destek içinde kendisine CHP Menderes örgütü adına teşekkürlerimizi sundu" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Kayalar, Menderes, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 10:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Kayalar, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

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