Başkan Kayalar, kooperatifçilerle buluştu

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, ilçede faaliyette olan kooperatiflerin temsilcileriyle bir araya geldi, destek sözü verdi.



Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Ortak Akıl" toplantıları kapsamında Menderes'te faaliyette olan 12 tarım kooperatifinin temsilcisiyle buluştu. Kooperatifçilerin sorun ve taleplerinin görüşüldüğü toplantıda, yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.



Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Ortak akıl toplantılarımızla ilçemizdeki herkesin sesi olmaya gayret gösteriyoruz" diyerek şöyle devam etti:



"Menderes Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla ilgili alacağımız kararlarda konunun paydaşlarının görüş ve önerilerini alıyor, onların talepleri doğrultusunda çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Ortak akıl toplantılarımızla ilçemizdeki herkesin sesi olmaya gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda Menderesimizde faaliyette olan kooperatiflerin temsilcileriyle bir araya geldik. Yapmış olduğumuz toplantıda neler yapabileceğimizi konuştuk" dedi.



Kooperatifçiliğin önemli olduğunun altını çizen Başkan Kayalar, "Menderes'te üreticinin kalkınması, çiftçinin ekmeğinin büyümesi kooperatiflerin etkin olmasından geçiyor. Bu kapsamda Menderes Belediyesi olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. Kuracağımız üretici pazarı ile üretici ile tüketiciyi aracısız buluşturacak, soğuk hava depoları ile ürünlerin 12 ay pazara sunulmasını sağlayacak, kadın kooperatifçiliğine destek vererek kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapacağız" diye konuştu. - İZMİR